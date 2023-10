El motivo por el que Terelu y Carmen Borrego han vaciado tan rápidamente la casa de María Teresa Campos

Terelu Campos y Carmen Borrego se encuentran en pleno proceso de desalojo de la casa de su madre. El 5 de noviembre, se cumplirán dos meses del fallecimiento de María Teresa Campos, una pérdida irreparable para sus hijas, pero también para mucha gente. Durante este tiempo, las colaboradoras de televisión han estado realizando numerosos trámites. Uno de estos últimos, ha sido el de comenzar a desalojar la casa de su madre por dos motivos.

El primero de ellos es que el propietario ya tiene una oferta por la vivienda, según ha podido saber El Español. Además, las hermanas estarían desalojando todo con gran celeridad para deshacerse de los valiosos muebles. Tras la venta de su mansión en Molino de la Hoz, Las Rozas, la presentadora tomó la decisión de mudarse a una residencia de alquiler más pequeña. María Teresa siempre fue una amante del arte y la decoración, es por ello que acumuló una gran cantidad de piezas exclusivas con un alto valor económico y sentimental, que intentó acoplar en su nueva casa de Aravaca.

Durante estas últimas semanas, ante la ausencia de su madre, las hijas de María Teresa han contratado a una empresa de mudanzas y una casa de subastas, para darle salida a los distintos objetos. Un momento que no está siendo nada fácil para las colaboradoras: "El primer día que entras es muy duro porque no te atreves a entrar, pero a mí luego me ha dado paz estar allí con sus cosas, con su olor… las cosas que más quería mi madre las tenemos nosotras. Tener ciertas cosas de mi madre en nuestras casas hace que esté un poco más cerca de nosotros, aunque desgraciadamente esté tan lejos", ha contado emocionada Carmen Borrego en Así es la Vida, haciendo ver el mal trago que le supone entrar en casa de su madre.

"Mi madre se llevó al piso lo que ella quiso, pero en estos momentos nosotras tenemos nuestras casas montadas y no podemos meter los muebles por la puerta. Pero las cosas de mi madre, sus zapatos, su ropa, las cosas de valor emocional están repartidas entre todos nosotros; sus hijas, sus nietos e incluso hermanos", ha contado Carmen Borrego en otro de los programas que colabora, Vamos a Ver. Entre los objetos personales que ha dejado en herencia María Teresa Campos a su familia, el que más emoción ha hecho a su nieta Alejandra Rubio ha sido un traje de chaqueta y unos libros. "Además, recibí un mensaje de mi prima diciéndome que tenía una carpeta guardada con todos mis dibujos, que todavía no los he visto, así que me va a hacer ilusión verlo", ha añadido la nieta de la presentadora.

El sueño recurrente de Carmen Borrego

Poco a poco, Terelu y Carmen Borrego están recuperando la normalidad, tras la muerte de su madre. A pesar de ello, la hija pequeña de la presentadora ha relatado que ha tenido un sueño recurrente estos últimos días. "Estoy con mi madre recogiendo su casa y mi madre indicándome qué guardo y qué no guardo", ha comenzado relatando Carmen. "Y hay un mueble en concreto al que mi madre hace referencia constantemente, que, por supuesto, ese mueble me lo he quedado yo. Y en ese sueño veo todos los muebles de mi vida mezclados", ha finalizado diciendo la colaboradora.