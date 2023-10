La contundente decisión de Carmen Borrego después de las críticas de Edmundo Arrocet y su hija Gabriela

Carmen Borrego ha tomado una decisión contundente después de escuchar las recientes declaraciones que han hecho Edmundo Arrocet y su hija Gabriela acerca de la relación que tenía con su madre, fallecida el pasado 5 de septiembre. El humorista insinuó que ni Carmen ni Terelu se preocupaban por su madre, mientras que su hija comentó que son personas “tóxicas”, algo que ha aumentado la tensión. En el programa Vamos a ver, Carmen ha asegurado que ha tomado medidas legales, una manera drástica de tratar de frenar los comentarios. "Y no necesariamente contra Edmundo porque él en definitiva ha convivido con mi madre. A mí me molesta más que hablen los satélites que no conocían a mi madre, que no han estado con nosotras y que no nos conocen" aclaró.

Las claves de la reaparición televisiva de Carmen Borrego: de su relación con Terelu a la polémica con Gustavo

Se confesó dolida por las cosas que han dicho sobre ellas pues "la memoria de su madre está por encima de nosotras". Reiteró que tanto su hermana como ella estuvieron "cuidando, queriendo y mimando" a su madre "hasta su último aliento" y no voy a permitir "ni una difamación más". "No han estado con mi madre, no conocen la relación, no nos conocen a nosotras. Yo ya he tomado acciones legales y las voy a mantener" aseguró con dureza, añadiendo que lo hace por la memoria de su madre pues ella "ya no tienen nada que justificar ni defenderse".

Carmen se ha referido además acerca de las últimas informaciones que transcendieron sobre la relación de Edmundo con su madre y la posibilidad de que hubieran valorado casarse. "Hay cosas que desgraciadamente no se pueden contestar porque la única que puede contestar no está, pero yo no tengo constancia" dijo. Aclaró que considera que en caso de habérselo planteado, su madre lo habría consultado antes con ellas, aunque no puede estar segura al cien por cien. Terelu Campos ha evitado hacer referencia a todo lo que se ha hablado en los últimos días y ha guardado silencio cuando se le han recordado las críticas de Gabriela Arrocet.

El legado de María Teresa Campos

La muerte de María Teresa Campos el pasado 5 de septiembre a los 82 años sumió a la familia en una gran tristeza. Sus hijas y nietos se mostraron muy afectados durante su despedida, a la que no faltaron reconocidos nombres de la cultura, la televisión y diversos ámbitos. La transcendencia que tuvo la periodista en el mundo de la comunicación y su legado fueron recordados en las diversas ceremonias que se organizaron para honrar su memoria. "Es nuestro referente y nuestro mayor patrimonio", aseguró Terelu, que se refirió a ella como "una luchadora en un mundo de hombres".

Sus hijas seguirán llevando consigo las enseñanzas de su madre en los proyectos que aborden. Carmen y su sobrina Alejandra se incorporaron al equipo de Así es la vida, capitaneado por Sandra Barneda y César Muñoz que se emite antes de TardeAR. Por su parte, Terelu Campos fichó por La plaza, programa de TVE presentado por Jordi González que apenas estuvo un par de semanas en antena. Terelu aparecerá además en Sálvese quien pueda, el reality que se ha hecho con los colaboradores de Sálvame en Netflix.