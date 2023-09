Así afronta Terelu Campos su regreso a la televisión tras unas semanas marcadas por el dolor

Terelu Campos comienza una nueva etapa profesional en uno de los momentos más tristes de su vida. La presentadora, de 58 años, se encuentra "rota por dentro" tras el reciente fallecimiento de su madre, la inolvidable María Teresa Campos. "Vuelvo a la casa que me vio nacer", ha dicho ante su inminente debut en La plaza, el nuevo programa de Televisión Española. "Allí tuve la oportunidad de trabajar con los más grandes: Jesús Hermida y MI MADRE", ha recordado, pues formó parte del equipo del mítico espacio Por la mañana.

- María Teresa Campos, la 'chica Hermida' que se convirtió en la primera gran 'reina de las mañanas'

Su regreso a la cadena pública va a ser tan emotivo que Terelu se siente muy vulnerable. "Aún no sé cómo lo voy a poder gestionar", ha confesado. Pero intentará mostrar su mejor cara a los espectadores para honrar la memoria de su madre. "Sé que debo hacerlo porque ella estaría muy contenta de mi vuelta a TVE y al trabajo, tan necesario para mantener tu mente ocupada cuando estás rota por dentro. Espero que me acompañéis en mi regreso", ha pedido a todos sus seguidores.

Presentado por Jordi González, La plaza se estrena este miércoles con la primera entrevista en exclusiva de Terelu tras la muerte de María Teresa el pasado 5 de septiembre. Desde aquel día, la colaboradora solo ha tenido palabras de amor hacia su madre, tanto en el funeral celebrado en Málaga como en el celebrado este lunes en Madrid. "Emocionalmente necesitamos cerrar esta etapa para poder continuar adelante", dijo después de dar el último adiós a la periodista. "Necesitamos descansar emocionalmente aunque ahora viene la mayor de las tristezas", lamentó al borde del llanto.

Terelu tiene por delante un duelo muy complicado y así lo reflejan sus palabras. "¡Mi mamá! El amor de mi vida, mi maestra, mi referente... ¡Estoy desolada! No sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y, sobre todo, amarla. Solo quiero desaparecer para estar a su lado", publicó el pasado 9 de septiembre.

Este desgarrador mensaje muestra el profundo dolor de la colaboradora en estos momentos, un sentimiento que comparte con su hermana. "Saber que no va a volver me está costando mucho", confesó Carmen Borrego en el programa Así es la vida, de Telecinco. "La palabra huérfana es una palabra fea, pero sentirte así es como estar al borde del precipicio, por arriba no hay nada, hay que acostumbrarse a eso y lo vamos a pasar mal", añadió. Además, aseguró que su hermana es la digna sucesora de su madre en el mundo de la comunicación. "Es de ley que la sucesora profesional de mi madre sea Terelu, profesionalmente es la que más se ha acercado. Estoy convencida de que lo hará como nadie y yo estaré muy orgullosa".

Esta tarde Terelu volverá a demostrar su gran profesionalidad ante las cámaras y tendrá más presente que nunca a su madre, a quien cuidó hasta el último momento. "Es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante. Si ella no sufriera y solo sufriéramos nosotras yo lo firmaba ahora mismo", contó el pasado mes de junio en Sálvame. La colaboradora compartió así la delicada situación que estaba atravesando la familia. "Lo único que me hace feliz es sentirla. Me he acercado más a mi madre ahora. Estoy viendo que lo mejor que percibe es el amor, el acariciarla, besarla, darle la mano, siempre estoy con ella de la mano", confesó.