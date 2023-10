En la ficción daban vida a Piril y Ferit No te pierdas la original celebración de dos actores de 'Love is in the air' en su primer aniversario de boda Başak Gümülcinelioğlu y Çağrı Çıtanak se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie

Love in the air dejó huella en los corazones, pero no solo en los de la audiencia, sino también en los de sus protagonistas. El romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ,que traspasó la pantalla e hizo suspirar a medio mundo, no fue el único que nació en el set de rodaje de la ficción romántica, también se enamoraron Başak Gümülcinelioğlu y Çağrı Çıtanak, Oiril y Fetir en la serie. La pareja ha tenido una historia de amor mucho menos mediática, pero con un final mucho más feliz que el sus compañeros y, el 7 octubre de 2022, se daban el 'sí, quiero' tras dos años de relación. Ahora, se ha cumplido su primer aniversario y el matrimonio lo ha querido celebrar de una manera muy original y musical.

Se trata de una fecha muy señalada y para conmemorarla los actores han estado días preparando algo especial ante lo que se mostraban "muy emocionados". La pareja ha sorprendido a todos sus seguidores cantando un tema juntos en directo, y no ha sido una elección al azar, sino que han escogido la canción Kurşun Adres Sormaz Ki de Kenan Doğulu, uno de los artistas favoritos de Başak y el responsable de que la artista se lanzara a los escenarios, por lo que para ella cobrabra todavía un mayor significado.

"Querías estar en este video conmigo y cantar juntos, y te concentraste con valentía en ello aunque no tengas práctica en este campo", ha escrito Başak Gümülcinelioğlu en su perfil junto al clip. La protagonista de Secretos de familia está totalmente enamorada y ha abierto su corazón para dar las gracias a su marido por "cantar esta canción cara a cara conmigo haciendo temblar mi corazón con tu desparpajo y amor".

La intérprete ha proseguido su sincera declaración de amor a Çağrı dando muestras de lo importante que es para ella. "Por ser el primero en encender mi fuego en todo lo que hago, en cada cosa nueva que desea mi corazón y porque siempre estás allí donde miro. Me alegro de que seas mi único, mi esposo, porque siempre haces que lo difícil parezca fácil", ha afirmado. Unas sentidas palabras que la intérprete de Erkenci kus ha finalizado con un claro deseo: "Que tengamos muchos años más y que siempre estés a mi lado".

Por su parte, Çağrı, de 33 años, no se quedaba atrás y también tenía un bonito mensaje para su mujer en el día de su primer aniversario de boda. "Reír, sentarse en el sofá, compartir, ser compañeros y la amistad son lo más hermoso contigo. ¡Muchas bendiciones!", ha dicho el protagonista de Una imagen para creer al lado de una fotografía junto a Başak del día de su enlace.

Başak Gümülcinelioğlu, que el próximo día 22 cumplirá 32 años, no puede estar más feliz con su compañero de vida y junto a otro instantánea recordando el día en el que se dieron el 'sí, quiero' ha asegurado que "quizás no nos reímos todos los días, pero todos los días podemos mirar con esperanza y cogidos del brazo al día siguiente. Me alegro de haberte encontrado".

Pero las celebraciones dde la pareja no han finalizado aquí ya que, un día después de cumplir su primer año de casados, el protagonista de Dulce venganza ha dado una nueva vuelta al sol y la también arquitecta no ha dejado pasar la ocasión para felicitar al hombre de su vida. "Gracias por hacerme sentir amor, bondad, esperanza y confianza cuando cerramos nuestras puertas al mundo. Por elegir siempre al honrado, por ser mi camarada y el padre de nuestra casa, porque nos pase lo que nos pase, gracias a Dios, podemos superarlo de la mano... te quiero tanto. Feliz cumpleaños, mi Çağrı", ha compartido Başak junto a un carrusel de imágenes de los dos juntos en diferentes momentos de su relación.

Ahora el feliz matrimonio se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones que primero les llevaron a París, ciudad del moar, y que, en este momento, les tiene en nuestro país, concretamente en Barcelona, un gran lugar donde celebrar todo lo bonito que les está pasando.

Un año muy duro para la pareja

Pese a la alegría por haber unido sus vidas para siempre, no ha sido un año sencillo para los actores, quienes tuvieron que hacer frente a uno de los momentos más duros de su existencia: el fallecimiento de la madre de Çağrı, que murió sepultada en Hatay, al sur del país, en los terribles terremotos que sacudieron Turquía el pasado mes de febrero. Era la propia actriz quien comunicaba la fatídica noticia tras días pidiendo ayuda a través de sus perfiles por si alguien podía dar alguna pista sobre su paradero. Finalmente se produjo el fatal desenlace, un durísimo golpe que la pareja ha superado gracias al profundo amor que les une y que les hace cada día más fuertes.