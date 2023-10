Kourtney Kardashian habla de las dificultades de su embarazo en la cuenta atrás para dar a luz a su cuatro hijo

Aunque Kourtney Karda­shian y Travis Barker están viviendo con emoción la dulce espera del que será su primer hijo en común, al que darán la bienvenida a finales de este 2023, este embarazo no está siendo fácil para la hija de Kris Jenner. La empresaria, que ya es madre de Mason, de 13 años, Penélope, de 11, y Reign, de 8, que nacieron fruto de su historia de amor con Scott Disick, volverá a dar a luz, experiencia que le llega a sus 44 años, motivo por el que en esta ocasión el proceso está siendo algo diferente al resto. Ahora, y después de compartir las complicaciones a las que se ha sobrepuesto para cumplir el sueño de traer a este bebé al mundo junto al baterista californiano, la hermana de Kim Kardashian ha hablado sin filtros de algunas de las dificultades a las que ha hecho frente en los últimos meses.

Un embarazo marcado por las restricciones

En plena cuenta atrás para la llegada del nuevo miembro de la numerosa familia que han construido con sus respectivos hijos Kourtney y Travis, que en un mes sopla las velas de su 48º cumpleaños y también es padre de tres niños, Alabama Luella, de 17 años, Landon, de 19, y Atiana de la Hoya, hija de su exesposa de 24 años y a quien adoptó y crió como si fuese suya, la fundadora de Lemme ha tildado de "descabellado" el término "embarazo geriátrico", en referencia al embarazo que se tiene en una edad avanzada en la gestante: "Pero mis médicos son muy cautelosos y he tenido muchas más restricciones que en mis otros embarazos", ha confesado en declaraciones ofrecidas a Vogue.

Tal y como ha revelado, durante el primer trimestre renunció a practicar actividades físicas, a montar en avión para sus traslados y tampoco mantuvo relaciones sexuales, algo que cambió drásticamente en el segundo trimestre, cuando ya "pude hacer cualquier cosa", y que vuelve a ocurrir ahora, en esta fase final en la que ver la carita de su niño está a la vuelta de la esquina: "He vuelto a tener todas las restricciones", ha subrayado la radiante mamá, que tuvo que someterse a varios tratamientos de fecundación in vitro para concebir al pequeño, una complicada fase que visibilizó en el reality show Keeping up with the Kardashian. "Cuando tenía 38 o 39 años todo el mundo me intentó convencer para que congelase óvulos. Ninguno de ellos consiguió convertirse en embrión una vez fecundados. Congelar los óvulos no te garantiza nada. Es un malentendido, la gente lo hace pensando que es una especie de red de seguridad, pero no es así”, comentó.

"Estar embarazada es una bendición"

Ahora, a pocas semanas de que aquello por lo que tanto peleó se materialice en forma de amor incondicional y de nuevo compañero de juegos para el resto de integrantes del clan, Kourtney está exultante y presume de sensacionales curvas premamá. Ha pasado justo un mes desde que celebrara junto a Travis y su círculo más íntimo la baby shower inspirada en Disney, un "día especial" en "el lugar más feliz del mundo", su hogar, según dijo ella, dedicada a Baby Barker, como se refieren cariñosamente al niño.

"Me encanta crear tradiciones y recuerdos y hacer que las cosas cotidianas se sientan especiales y mágicas. Poder hacer eso ahora con Travis es un sueño hecho realidad", admitió recientemente a Vanity Fair, una entrevista en la que remarcó que tuvo que vencer a los miedos iniciales que le asaltaron. Pasado todo aquello, en la cuenta atrás para volver a crear vida, ha señalado que tiene la mente abierta, se encuentra positiva, reza a diario, cuida al máximo sus hábitos y nutrición y se siente desbordante de felicidad y agradecida con esta oportunidad única. "Estar embarazada es la bendición, el honor y el regalo más hermoso", ha escrito este martes en su cuenta, en la que suma doscientos veinticuatro millones de admiradores.

