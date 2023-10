Hablamos con Nuria Fergó en un gran momento profesional y sentimental junto a Juan Pablo Lauro

Es la mujer del momento. Aunque es fiel creyente de que lo mejor está por venir, Nuria Fergó no hace más que encadenar alegrías, tanto en el plano profesional como en lo sentimental. A los incontables éxitos que ha cosechado desde el lanzamiento de su último álbum, Con permiso, y la fantástica acogida que ha tenido la obra que protagoniza, Mi última noche con Sara, en la que se pone en la piel de Sara Montiel, se suma el dulce capítulo vital que atraviesa de la mano del hombre de su vida, Juan Pablo Lauro, cuya historia de amor anunció hace un año en las páginas de ¡HOLA!. Ahora, con el río Sena como fiel testigo y desde la cima de la Torre Eiffel, la artista de Nerja, de 44 años, se ha comprometido con el empresario argentino, con quien forma un inquebrantable tándem del que se siente tremendamente orgullosa. Enamorada, optimista y entregada con su público tanto en su rol de vocalista como en su faceta de actriz, nos cuenta que está abierta a vivir experiencias que le aporten y que "no cierra puertas a nada" en esta etapa, en la que se prepara para arrancar la nueva gira del musical y la inminente promoción de su disco en tierra mexicana. Un nuevo curso que promete y que ha comenzado asistiendo a la 9ª Noche Solidaria de Sallés Hotels, una gala benéfica destinada a apoyar la lucha contra el cáncer infantil en la que no ha dudado en deleitar a los allí presentes con su sensacional voz.

- Este verano te hemos visto desconectando en los encantos de tu adorada Mallorca en compañía de los tuyos y, aunque has seguido dando conciertos, confesabas que tenías ganas de empezar el nuevo curso. ¿Qué proyectos profesionales tienes en mente de cara a los próximos meses?

Empiezo la nueva gira de Mi última noche con Sara, que ya hemos hecho tres teatros y tenemos como diez fechas cerradas para los próximos meses, y luego, a finales de noviembre, vuelo a México para hacer promoción de mi disco Con permiso.

- El 2023 está siendo muy especial para ti, entre otros motivos, precisamente por tu papel como Sara Montiel en esta obra musical, que puso su broche en mayo en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. ¿Cómo ha sido mezclar tu faceta de cantante con el rol de actriz para dar vida a un icono como era la artista manchega?

Ha sido toda una auténtica experiencia. Me he sentido muy cómoda porque ya sabéis que me gusta interpretar y como era también cantar, pues... ¡Como pez en el agua! La verdad, que cada vez que me subo a un escenario de un teatro lo disfruto mucho más y es un lujo poder cantar las canciones de Sara Montiel.

- También estás arrasando con tu último álbum, Con permiso, un disco con gran valor sentimental para ti, pues fue un sueño cumplido 25 años después de prometerle a tu madre que lo harías. ¿Qué te hizo sentir que era momento de lanzarlo?

Lo que me hizo sentir que era el momento perfecto para lanzar mi último disco Con permiso fue que llevaba veinte años de carrera, necesitaba dar un cambio a mi carrera. Todo el mundo me conoce por los zapatitos, el flamenquito... He ido sacando singles poco a poco en estos últimos trece años porque no he podido permitirme hacer otra cosa y decidí tirarme a la piscina con el disco de rancheras porque era algo que sentía desde el corazón desde pequeña y tenía que hacerlo. Con lo cual, surgió así por ese empujón de veinte años de carrera y tener ganas de hacer ese cambio.

- Ha pasado un año desde que anunciaste emocionada tu relación con Juan Pablo Lauro en las páginas de ¡HOLA! y unos meses más desde que la comenzasteis. ¿Qué balance haces de todo este tiempo ahora que os acabáis de comprometer en la ciudad del amor?

A nivel personal, sobre la boda, lo único que puedo contestar un poquito más expansivo es el balance de todo este tiempo con mi pareja. Tengo que decir que es buenísimo, estamos increíblemente felices, hacemos un equipazo, vamos siempre en la misma dirección y vivimos el momento al máximo. Por lo demás, no puedo comentar detalles de cómo será o cómo me la imagino o quién serán los invitados... No lo sabemos porque sigo todavía en una nube de la cual estoy bajando. La pedida en París ha sido una experiencia muy bonita y realmente no tenemos fecha porque no tenemos prisa, por lo que solo puedo decir que tendremos que mirar agendas, el mes sobre todo que nos vaya mejor por nuestros trabajos.

- Esta será la segunda ocasión en que te veremos vestida de blanco tras hacerlo por primera vez en 2010. Ahora, con la perspectiva que da el paso del tiempo, ¿qué detalles cambiarás de tu primer paso por el altar?

Será muy diferente a la primera, eso seguro, pero los detalles ya lo sabréis más adelante. ¡En cuanto lo sepa, os lo diré encantadísima!

Recordamos la bonita historia de amor entre Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro tras su compromiso en París

- El próximo mes empieza una nueva edición -y nueva era- de OT con Chenoa al frente. ¿Te gustaría vivir la experiencia de ser presentadora del formato que te vio nacer algún día?

No me lo he planteado, ni lo he pensado nunca. Yo cuando surgen las oportunidades es cuando he tomado las decisiones por lo que ¡no lo sé!; si me lo hubieran propuesto, pues no sé lo que me hubiese nacido en ese momento, la verdad ¡jajaja!. Te voy a poner un ejemplo: cuando me llamaron en septiembre del año pasado para proponerme el musical de Sara Montiel no me lo pensé. Dije que sí desde el primer momento, me parecía que era un reto y una experiencia brutal y tenía que hacerlo. Por lo que soy de las que no les gusta cerrar puertas a nada, nunca se sabe dónde te pueden llevar las nuevas experiencias y todo lo que te puede aportar.

- Encaras octubre inmersa en un proyecto solidario, en esta Gala Solidaria de Sallés Hotels contra el cáncer infantil en Barcelona, iniciativas en las que es frecuente verte involucrada. ¿Qué es lo que más te llena de participar en actos de esta índole?

Pues me encanta poder ayudar, colaborar en todas las cosas benéficas que pueda. Ya me conocéis y sabéis que es imposible estar en todas (nos mandan muchas peticiones), pero siempre que puedo me hace sentir muy bien como persona aportando mi granito de arena, ya sea cantando o haciendo acto de presencia para que la gente también esté ilusionada y nos conozcan durante la velada. Yo muy feliz de poder aportar mi granito de arena y más con la lucha contra el cáncer infantil.

- ¿Qué fechas tienes agendadas para conciertos de cara a la recta final del año?

Las fechas que tengo hasta final de año son, además del miércoles 11 de octubre en Boadilla del Monte, que dí un concierto en el Auditorio con los mariachis, las fechas cerradas para el musical y la promoción por México.