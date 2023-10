DESDE LA CASA DE GUADALIX DE LA SIERRA Zeus Montiel se emociona al hablar de la muerte de su madre: 'Me dolió mucho no poder despedirme' Una década después de la pérdida de Sara Montiel, el menor de sus dos hijos la ha recordado en 'GH VIP'

Es uno de los protagonistas de la octava edición de GH VIP por su relación con Susana Bianca, con quien ha forjado un vínculo muy estrecho en el que la conexión es innegable. Pero, más allá de la ilusión que Zeus Montiel está sintiendo por la maniquí y bailarina de Maspalomas, a quien ha asegurado que es "lo más bonito de estar en esta casa" y la causante de que el vacío que sentía en el corazón se le esté "llenando", el artista se ha emocionado al hablar de su madre. Pasada una década del fallecimiento de la icónica actriz, cuya vida se apagó el 8 de abril de 2013 a los 85 años, su hijo menor se ha sincerado ante sus compañeros, a quienes ha acercado su lado más personal.

Recuerda con orgullo a su madre, Sara Montiel

"Yo vengo de una familia un tanto diferente", ha comenzado reflexionando Zeus ante el resto de habitantes de la mediática casa de Guadalix de la Sierra, a quienes ha admitido que para él "el concepto de familia no es como tal, la única familia que tengo es mi hermana", Thais, cuatro años mayor que él. Con motivo de una dinámica grupal en la que todos los participantes han hablado sobre sus seres queridos y su vida íntima, el músico se ha abierto en canal y ha recordado a su madre con orgullo y emoción como "un icono y un referente en el cine español": "Sin apenas leer ni escribir tuvo que aprenderse los guiones fonéticamente memorizándolos. Estoy muy contento y muy orgulloso de ser el hijo de Sara Montiel", ha agregado.

Segundos después y con la voz entrecortada y las lágrimas inundando sus ojos, el concursante del formato de telerrealidad de Telecinco ha señalado que "tanto de mi padre como de mi madre me ha dolido mucho no despedirme y solo quiero decir a la gente que todavía tiene a sus padres que los aproveche y que los quieran mucho porque cuando se van ya no vuelven". Una pérdida tan triste como repentina e inesperada, pues se produjo a raíz de una muerte súbita, que hizo que su vida cambiara para siempre cuando él tan solo era un joven estudiante de Turismo y que ahora, más de diez años después, se ha roto al hablar de ella desatando las lágrimas entre sus compañeros, que rápidamente se han fundido en un sentido abrazo con él.

Susana Bianca, su nueva ilusión

Desde el inicio de la presente entrega de GH VIP hace ya más de un mes, Zeus se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la casa y uno de sus rostros más visibles. ¿El motivo? La sintonía y feeling que hay entre él y Susana Bianca, que en pocas semanas han creado unos lazos muy fuertes, una intensa relación sobre la que el hijo de Sara Montiel no ha dudado en evidenciar sus sentimientos más sinceros y la ilusión que la bellísima canaria le ha despertado. Miradas cómplices, masajes, gestos de cariño, confidencias, abrazos en la cama... La pareja está cada vez más cerca, algo que, pese a que es incuestionable, suscita ciertas dudas en la modelo, que en ocasiones dice sentir algo por él y otras tantas lo niega. Será el tiempo el que determine si esta preciosa amistad termina por convertirse en amor.

