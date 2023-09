Recordamos la bonita historia de amor entre Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro tras su compromiso en París El ex de Irene Villa ha pedido matrimonio a la cantante durante su último viaje

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro se han comprometido. Así lo ha anunciado la propia artista: "En la cima de la Torre Eiffel, con el río Sena de testigo. Sí, quiero". Solo tú podías hacerlo así. Mi primer viaje a París superó mis expectativas. Forever París. Para siempre contigo. Te amo". La primera vez que se vieron fue en un evento, pero no fue hasta años después cuando volvieron a coincidir y una amiga en común les presentó. El amor entre los prometidos surgió enseguida, dando comienzo a su historia de amor en abril de 2022. Pero eso no es todo... ¿Quieres conocer los detalles de su romance? ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

