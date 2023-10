Todo lo que se sabe de la boda italiana de Michelle Salas y Danilo Díaz Granados

El soñado 'sí, quiero' de Michelle Salas y Danilo Díaz Granados está a la vuelta de la esquina. Un enlace muy esperado por los novios y por sus seres queridos que tendrá lugar este segundo fin de semana de octubre y contará con tres días de celebraciones que arrancarán este viernes 13. A falta de 48 horas para que den comienzo los festejos, que tendrán por escenario el idílico y romántico entorno de La Toscana, repasamos algunos detalles del día más especial de la hija mayor de Luis Miguel y Stephanie Salas y el empresario venezolano con el que se prometió a mediados del pasado mes de mayo.

Tres días de celebraciones

La cuenta atrás para ver a la bellísima Michelle, que desciende de una gran saga de mujeres artistas, vestida de blanco ha comenzado. Si bien la ceremonia en sí no tendrá lugar hasta el sábado 14, en su víspera recibirá a sus invitados en un enclave italiano de ensueño, donde se ofrecerá un cóctel de bienvenida y los novios podrán disfrutar de su presencia antes del gran día, según han avanzado en Y ahora Sonsoles, donde se ha puesto sobre la mesa el "calendario inicial". Para esa cita, que, según han desvelado será "en un lugar de lujo, maravilloso", se ha establecido un dress code casual a la par que sofisticado según el cual los hombres han de acudir sin corbata y con un estilo italiano y las mujeres de corto, con tonos suaves y evitando en la medida de lo posible los tacones.

Será el sábado por la tarde noche cuando los novios sellen su amor ante el altar, evento al que los hombres deben asistir enfundados en un esmoquin y las mujeres de largo. Pese a que los protagonistas han llevado con sumo hermetismo este acto, sabemos que han contado con la ayuda de un organizador de bodas, que les ha acompañado durante todo el proceso previo, les ha dado ideas y se ha encargado de muchos pormenores para que todo salga perfecto. “Aunque tengas wedding planner, tienes que estar súper pendiente de cada detalle. Es un poquito estresante. Lento pero seguro”, admitió Michelle hace unas semanas a su paso por el evento Diamonds and Wonders, de Tiffany & Co., firma con la que tiene una excelente relación, una cita en la que se mostró entusiasmada por su boda. Por último, el domingo 15 de octubre se pondrá el broche de oro a tres días repletos de amor y celebración con un brunch más informal en el que los estilismos irán en una línea sutil y elegante.

Stephanie Salas acompañará a su hija al altar

Otro detalle que sabemos de esta fabulosa boda que promete reunir a populares rostros del panorama social y artístico es que la encargada de llevar a la novia hasta el altar será su madre, Stephanie Salas, algo que ella misma confirmó ilusionada: "Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos”, comentó durante su visita al programa mexicano Hoy, unas declaraciones que llegaron pocos días antes de que el futuro matrimonio festejara una íntima fiesta preboda en Ciudad de México.

Una velada en petit comité a la que asistieron exultantes Eugenio López, Rafael Herrerías, Humberto Zurita, Stephanie Salas, Camila Valero y Sylvia Pasquel y en la que se rindió un emotivo homenaje a Silvia Pinal, bisabuela de la influencer, coincidiendo con su 92º cumpleaños y porque no podrá estar junto a ella en su 'sí, quiero'. "Para mí es importante que toda mi familia estuviera, pero todos tenemos compromisos de trabajo tenemos cosas, mi abuela tiene 92 años, no podrá estar, así que estará en mi corazón", expresó la hermana de Camila Valero, que vive a caballo entre Madrid y Nueva York, a la prensa mexicana.

Los vestidos de Michelle ¿serán tres?

Si bien Michelle no ha querido desvelar mucho sobre los vestidos que lucirá en este memorable y crucial fin de semana en el que pasará a ser una mujer casada a sus 34 años, el cuidado de sus estilismos es el denominador común de cada una de sus apariciones, más todavía si se trata de sus looks nupciales. En declaraciones recientes a los medios señaló que "por ahora, vamos con tres, pero todavía no sé...", en referencia al número de trajes en los que se enfundará, por lo que es probable que haya sorpresas. En la preboda que festejó a medidados del pasado mes se decantó por un original vestido blanco de seda de la firma Selezza con mangas de tul que acompañó de unos pendientes de diamantes y un moño bajo. ¿Seguirá esa misma línea o romperá con ello? En tan solo unos días lo descubriremos.

