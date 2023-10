Luis Miguel llega a la boda de su hija, Michelle Salas, tras hacer una breve parada en su exitosa gira mundial

¡Ha llegado el gran día! La hija de Luis Miguel, Michele Salas (34 años), y el empresario Danilo Díaz Granados se dan el 'sí, quiero' este sábado en La Toscana, una de las regiones más románticas de Italia. Una boda que se celebra durante tres días, puesto que los novios empezaron la fiesta este viernes por la noche en una animada preboda y el domingo tienen previsto despedirse de sus invitados con un delicioso brunch. Quien no ha querido perderse el enlace ha sido el padre de la modelo. Luis Miguel ha hecho una breve parada en su exitosa gira para estar al lado de su hija.

El intérprete de La incondicional ha hecho una pausa dentro de su Tour 2023, y ha volado hasta Italia para reunirse con su hija en uno de los días más importantes de su vida. De hecho, la estrella mexicana ha pospuesto su concierto de este domingo 15 de octubre en la ciudad de Tampa en Florida para poder asistir al enlace de su hija. La primera etapa de su tournée concluirá en la Riviera Maya el próximo 31 de diciembre de 2023 para volver a retomarla el 17 de enero de 2024 en un concierto en el Estadio Olímpico de Santo Domingo en República Dominicana, ya que cuenta con un calendario de más de 200 conciertos previstos, entre este año y el que viene mientras sigue sumando éxitos.

De hecho, la última ciudad que ha caído rendida ante su talento fue Nueva York el pasado 8 de octubre en un concierto apoteósico celebrado en el Madison Square Garden, donde todas las localidades estaban vendidas, al igual que ocurre con todas las paradas de su gira donde está colgando el cartel de 'sold out'. En esta ocasión, alrededor de 20 mil personas, entre las que se encontraban numerosos rostros conocidos como Dolce & Gabbana y Carolina Herrera, cantaron y vibraron al ritmo de sus temas más populares como La Bikina, Culpable o no, Amor, amor, amor y Hasta que me olvides.

La boda de Stephanie Salas

Luis Miguel va a disfrutar de la boda de su hija junto a todos los amigos y familiares de los novios, quienes han querido celebrar su amor por todo lo alto después de prometerse el pasado mes de mayo. La encargada de llevar a la novia al altar es su madre, Stephanie Salas, como ella misma ya confirmó muy ilusionada: "Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos", comentó durante su visita al programa mexicano Hoy.

La boda de Michelle y Danilo pone el broche de oro a su historia de amor que cumple casi siete años. Hay que recordar que fue a principios de septiembre del 2016 cuando ¡HOLA! publicó sus primeras imágenes juntos. Al cabo de un año, la pareja decidió darse un tiempo, pero sus caminos volvieron a cruzarse y ya nunca más han vuelto a separarse. Siempre les ha gustado mantenerse alejados de los focos y vivir su amor con plena discreción, ya que Danilo no pertenece al mundo del espectáculo, pero hay ocasiones en las que sí que se han mostrado juntos y enamorados, especialmente en celebraciones especiales como cumpleaños o entregas de premios.

Los vestidos de Michelle

Los looks de la novia en el día de su boda, son su secreto mejor guardado y por ello, Michelle no ha querido desvelar muchos detalles sobre los vestidos que luce en este momento tan memorable. En declaraciones recientes a los medios señalaba que "por ahora, vamos con tres, pero todavía no sé...", en referencia al número de trajes en los que se enfundará, por lo que es probable que haya sorpresas. Recordemos que en la preboda que festejó a medidados del pasado mes se decantó por un original vestido blanco de seda de la firma Selezza con mangas de tul que acompañó de unos pendientes de diamantes y un moño bajo.

