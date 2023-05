¿Quién es Danilo Diazgranados, el empresario que se casará con Michelle Salas? 'No me creo todo lo que estamos a punto de vivir', ha declarado la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas tras anunciar su boda

"Estas últimas 24 horas han sido una verdadera locura. Demasiado feliz y agradecida con todos y cada uno de sus hermosos deseos y mensajes positivos. Estoy que no me creo todo lo que estamos a punto de vivir". Con estas palabras ha reaccionado Michelle Salas a la oleada de cariño que ha recibido tras anunciar su compromiso. La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, que desciende de una gran saga de mujeres artistas, se casará con Danilo Diazgranados, tal y como ha revelado compartiendo unas románticas fotos. Pero ¿quién es este empresario venezolano que pronto se convertirá en el marido de una de las influencers con más estilo de México? Dale al play y no te lo pierdas.