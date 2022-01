Luis Miguel, rejuvenecido y más delgado, despeja las dudas acerca de su salud y sus problemas financieros

A lo largo de los últimos meses mucho se ha especulado sobre los problemas de Luis Miguel. Diversos medios señalaron que el cantante estaría atravesando un mal momento, tanto a nivel económico como de salud. Sin embargo unas recientes fotos del artista de Suave vienen a desmentir los rumores de una supuesta crisis de salud y financiera. Poco después de que su buen amigo Carlos Bremer negara tales informaciones y asegurara que ‘Mickey’, como cariñosamente se refiere a él, se encontraba estupendamente, las nuevas imágenes del intérprete de Ahora te puedes marchar despejan todo tipo de dudas. En ellas aparece radiante, con la sonrisa que siempre le acompañada, más delgado y hasta rejuvenecido.

Además de dar muestras de su buen estado de salud, parece que sus problemas económicos tampoco son como se había especulado, ya que en una de las instantáneas el intérprete, de 51 años, aparece en un concesionario de automóviles de lujo en Miami, y en la otra a bordo de su lujoso yate en el que aparece en cubierta con muy buen aspecto.

Desde hace semanas la preocupación había ido en aumento entre sus fans después de que la revista TVNotas señalara que el artista continuaba con sus problemas de salud a causa de una lesión en su hombro, de la que no se habría recuperado a consecuencia de una aparatosa caída que sufrió hace un año y tuvo que ser operado. En cuanto a sus problemas financieros se llegó a decir que estaba en bancarrota, algo que ya negó su buen amigo, Bremer, considerado uno de los hombres más poderosos de México, y que precisó que pasase lo que pasase él siempre le apoyaría de forma incondicional. "Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré, para mi es alguien que le ha dado a México tanto, y no me importa que problemas pueda tener, siempre hay que estar para apoyarlo”, expresó en una entrevista con el programa Ventaneando (TV Azteca).

Bremer fue la persona que ayudó a Luis Miguel a impulsar su carrera con la serie de Netflix y gracias a esta ficción obtuvo grandes beneficios que le ayudaron a saldar sus deudas. “Él aprovechó la oportunidad, limpió todos sus errores, y hoy por hoy quedó muy bien con todo el mundo. Cumplió con sus deudas y volvió a emocionarnos de volver a tenerlo como el grande que es y no nada más eso. Resucitó sus canciones y ahora nuestros jóvenes las disfrutan". El pasado mes de mayo Netflix confirmaba la tercera temporada de la serie. Al principio su emisión creó mucha controversia, pero poco después de su estreno el cantante quiso aclarar que la serie está basada en hechos reales, pero que no todo lo que se cuenta en ella es verdad. "La serie de Netflix es ficción. No es 100% verdad, está basada en hechos reales", concluyó.

