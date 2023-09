La irónica reacción de Susi Caramelo a la cancelación de 'Cuentos Chinos'

Loading the player...

Apenas tres semanas desde su estrena, Mediaset ha cancelado el programa Cuentos Chinos. La última gran apuesta de La Fábrica de la Tele, con el resurgir de Jorge Javier Vázquez no ha cumplido las expectativas "ni los resultados esperados" por Telecinco. Por ese motivo, tal y como anunciaba la propia cadena en un comunicado, han finalizado las emisiones del formato. Tras conocerse la noticia, el presentador era el primero en pronunciarse a través de su perfil público: "Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser". Ahora, ha sido Susi Caramelo la que ha querido despedirse de este formato. Con su característico sentido del humor, la colaboradora ha tirado de ironía para decir adiós a su última aventura televisiva. ¿Quieres saber cuáles han sido sus palabras? ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

