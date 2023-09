Olivia Wilde y Jason Sudeikis llegan a un acuerdo sobre la custodia de su hijos: las claves de una dura batalla legal Tras 18 meses de pleitos parece que la ex pareja ha aparcado sus desencuentros

Olivia Wilde (39 años) y Jason Sudeikis (48 años) por fin han llegado a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos. Lo que a priori parecía una separación amistosa, la relación entre la expareja giró cuando comenzaron los desencuentros legales sobre la custodia de los niños. La actriz pretendía instalarse con sus hijos en una ciudad, mientras Jason tenía otros planes. Las cosas subieron de tono cuando durante un evento público de la también directora de cine, mientras se encontraba sobre el escenario, le entregaron los documentos de una de las denuncias del padre de sus hijos. La imagen dio la vuelta al mundo y a pesar de que Jason intentó explicar que no estaba enterado de cuándo la iban a notificar de esto, Olivia fue clara y calificó el episodio de una estrategia para amedrentarla.

El punto más álgido de su batalla se dio, sin duda, mientras Olivia mantenía su romance con Harry Styles. Con el paso del tiempo y ante la ruptura de la actriz y el cantante, parece que Olivia y Jason han comenzado a encontrar puntos en común. La denuncia que interpusieron de forma conjunta en contra de una ex niñera que publicó alguna información que supuestamente había sucedido en el hogar de la pareja, les unió.

Por fin un acuerdo

Después de 18 meses de desencuentros, y según publica el Daily Mail, la pareja ha acordado en que Jason entregará 27.500 dólares de manutención mensual para sus dos hijos. Sumado a esto, el protagonista de Ted Lasso tendrá que pagar el 25% de los gastos del cuidado de los niños. En el 2023, se estima que Jason ganó alrededor de 10,5 millones de dólares, mientras que Olivia facturó medio millón. A pesar de que se especifica que ante la naturaleza de su trabajo, el sueldo de cada uno de ellos fluctúa año con año, ambas partes acordaron que los ingresos de Jason son mayores. Hay que recordar que anteriormente, Olivia acusó a su ex pareja de no querer revelar sus verdaderos ingresos para no facilitar el cálculo de la suma que se vería obligado a pagar al mes, lo que aparentemente ha cambiado. En el acuerdo también se determina que la pareja compartirá la custodia de sus hijos.

La relación de Olivia y Jason en estos momentos

Parece que Olivia y Jason han ido reconstruyendo los puentes de su amistad. Se les ha podido ver juntos en repetidas ocasiones acudiendo a eventos de la vida de sus hijos. En concreto, han asistido a varios partidos de fútbol del mayor de sus niños, Otis Alexander, que acaba de cumplir nueve años.

Recientemente también fueron a ver a Otis a otro partido, un día en el que la expareja fue fotografiada dándose un abrazo a la hora de saludarse. Imágenes que no hacen sino confirmar lo que se venía apuntando en los últimos meses, que los dos intérpretes han decidido firmemente aparcar sus diferencias -al menos por ahora- y no tienen problema alguno en pasar tiempo el uno al lado del otro.

La que fuera protagonista de House y el antiguo componente de Saturday Night Live tienen otra niña en común, la pequeña Daisy Josephine, de 6 años. Tras casi una década como una de las parejas más glamurosas de la industria, en 2020 rompieron de forma amistosa pero después todo se torció. Hasta hace bien poco -y más allá de la relación sentimental que ella mantuvo con Harry Styles- han pleiteado duramente en los tribunales aunque parece que, por fin, la paz reina entre los dos ex.