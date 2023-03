Olivia Wilde y Jason Sudeikis entierran el hacha de guerra en la disputa por la custodia de sus hijos

La batalla legal que protagonizaron Olivia Wilde y Jason Sudeikis tras su polémica separación parece haber llegado a su fin, de igual modo que sus enfrentamientos tras decidir emprender caminos por separado en 2020. La expareja, que estuvo prometida y mantuvo una historia de amor de más de siete años fruto de la cual nacieron sus dos hijos, Daisy Josephine, de 6 años, y Otis Alexander, que soplará las velas de su noveno cumpleaños el próximo mes de abril, ha aparcado sus diferencias por el bien de los pequeños y en la actualidad gozan de una cordial y afable relación, tal y como informa The Daily Mail.

La intérprete de Dr House, que en una semana celebrará su 39 cumpleaños, y el que fuera miembro del elenco de Saturday Night Live, de 47, han abandonado su lucha por la custodia de los pequeños, una rivalidad que trascendió a la esfera pública cuando decidieron romper su amor. Aunque en un primer momento se dijo que la separación había sido amistosa y compartirían la crianza de los niños, aspecto que compaginarían con su exitosa carrera profesional, pronto todo se torció. La aparición de las primeras fotografías de Wilde agarrada de la mano de Harry Styles, de 29 años, provocó el enfado de su expareja, que confiaba en que la decisión de hacer vidas independientes no era definitiva. Fue entonces, cuando brotaron los rumores de infidelidad por parte de ella con el excomponente de One Direction, a quien conoció durante el rodaje de la películas No te preocupes, querida, cuando se enzarzaron en una tormentosa y amarga batalla legal por el cuidado de sus hijos.

Ahora, tras poner fin a su relación sentimental con el artista inglés a finales del pasado año, parece que la situación se ha calmado y las aguas vuelven a su cauce. Tal y como señala el citado medio británico, las estrellas de Hollywood han decidido anteponer el bienestar de sus retoños y hoy en día tienen una comunicación constante y se relacionan en buenos términos. Tanto es así que se han dejado ver paseando por las calles de Los Ángeles juntos y manteniendo una distendida conversación tras la cual se han fundido en un abrazo.

Pese a que estas imágenes en las que aparecen en actitud cordial y cariñosa han dado lugar a especulaciones de una posible reconciliación amorosa, una fuente cercana a ambos ha contado a The Daily Mail que tan solo se trata de una amistad por el bien de los niños y que continúan estando solteros: "Ya no tienen ningún drama", ha revelado. Sea como fuere, el paso que han dado por el bienestar general de la familia es determinante y una gran noticia que, con toda seguridad, tendrá un impacto positivo en la crianza de Daisy Josephine y Otis Alexander.