Jordi Cruz y Rebecca Lima celebran el primer cumplemés de su hijo Noah

Ha pasado ya un mes desde el nacimiento del primer hijo de Jordi Cruz y su pareja, Rebecca Lima, por lo que imaginamos que el chef y la arquitecta brasileña ya se habrá acostumbrado a cambiar pañales y a dormir menos de lo deseado. "Me lo estoy pasando igual de mal que de bien" confesaba Jordi una semana después de convertirse en padre.

Ahora y tras haberse acostumbrado poco a poco a sus nuevas responsabilidades, la pareja ha celebrado el primer cumplemés del pequeño Noah, quien ha llenado su hogar de alegría, pero también de peluches. “Os voy a decir una cosa, que muchos me vais a decir que soy un maleducado, un loco... La paternidad es jodidamente preciosa” declaraba el miembro del jurado de MasterChef tras dar la bienvenida a su “pequeña gran revolución”.

Rebecca, por su parte, tras compartir con sus seguidores la primera imagen de su bebé, en la que se le podía ver una de sus manitas y agradecer todos los mensajes recibidos, se encuentra inmersa en su papel de madre. “Las promesas de Dios nunca fallan", comenzaba escribiendo la arquitecta. "Quiero agradeceros por todos los mensajes que he recibido y por todo el amor que ha llegado a Noah. Estoy totalmente inmersa en este nuevo mundo, entre los desafíos y delicias de descubrirme como mamá. No he podido contestaros los mensajes porque no me sobra tiempo para nada. Pero os he leído y os agradezco de corazón", añadía la brasileña.

Rebecca y Jordi se conocieron por una amiga en común en 2018. La pareja llevaba una relación a distancia hasta 2020, ya que debido a la crisis sanitaria del Covid-19 y a la cuarentena obligatoria comenzaron a vivir bajo el mismo techo. La convivencia fue tan buena que ambos decidieron dar el gran paso de convertirse en padres y el pasado mes de abril anunciaron que estaban esperaban su primer hijo. "El regalo más grande" escribió la modelo en una publicación donde mostraba su barriga de embarazada y ahora "ese regalo" es ya toda una realidad.