Jordi Cruz se confiesa tras el nacimiento de su bebé: 'Noches sin dormir pero la paternidad es preciosa'

Se cumple justo una semana desde que Jordi Cruz y Rebecca Lima dieran la bienvenida a su primer hijo en común, todo un acontecimiento que les ha cambiado la vida por completo. El bebé llegaba al mundo en el Hospital Quirónsalud de Barcelona y tanto él como la madre se encuentran en perfecto estado de salud, disfrutando ya todos juntos en su hogar de esta experiencia única que supone el haber formado una bonita familia.

Siete días después del nacimiento del pequeño Noah, el reconocido juez de MasterChef ha hablado sobre cómo está afrontando su nueva faceta personal y lo hacía con gran sinceridad: "¿Cómo estáis? Feliz domingo... ¡qué pelos llevo!... bueno, me acabo de duchar, ¿vale?... es que me he dormido... lo voy a confesar", comenzaba diciendo ante la cámara a sus miles de seguidores durante un directo retransmitido en su perfil público.

"La razón puede ser sencilla, dormir poco", reconocía con una sonrisa el cocinero catalán de 45 años para explicar el motivo de que se le hubieran pegado las sábanas. "Nunca me he ido mucho de fiesta y no lo voy a hacer ahora. Es otro temita", añadía con humor a continuación. "Os voy a decir una cosa, que muchos me vais a decir que soy un maleducado, un loco... La paternidad es jodidamente preciosa... y la maternidad (también), ya que cada uno le ponga su adjetivo", señalaba. "Porque es increíble, todo bonito... la carita ¡ah!", ha aseverado en relación a su niño.

Eso sí, el dueño del restaurante ABaC expresa que "luego está lo que es un poquito" más complicado. Es decir, que "el primer día mi bebé es perfecto, es buenísimo... pero espérate al segundo y tercer día... ¡cómo llora! ¡ah!", relataba con cariño. "Pues nada, nochecitas sin dormir, momentos que no sabes lo que hacer... ¡uf!", ha explicado, si bien a pesar de ello aclara que está rebosante de felicidad.

"Quien diga que todo es un camino de rosas... pues no, tiene sus cositas y se aprende un montón", considera Jordi mientras recalca que a él le gusta empaparse de cualquier cosa nueva que se le presente. "Estoy alucinando con todo", sentenciaba. "Me lo estoy pasando igual de mal que de bien", ha manifestado luego con una carcajada, pero dejando patente que lo bueno está muy por encima de cualquier problema y que esto "es algo que hay que hacer en la vida porque es una maravilla", subrayaba.

Ha sido esta una jornada en la que el chef le ha dedicado por primera vez a su vástago una elaboración en los fogones, concretamente una tarta tres leches. Eso sí, bromeaba que el peque -nacido el pasado 20 de agosto- no podrá degustar aún este delicioso postre ya que este solo se alimenta por ahora del pecho de su orgullosa mamá "sin nada de complementos". Por último, quiso de nuevo reconocer la labor y el trabajo de los sanitarios que les atendieron y cuidaron todo este tiempo. "No puedo tener más que palabras de agradecimiento", concluía.

