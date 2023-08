Ya son papás, Jordi Cruz y Rebecca Lima dan la bienvenida a su primer hijo

Rebecca Lima y Jordi Cruz, ya son papás. Después de nueve meses de espera, y tras una recta final de embarazo en la que la arquitecta y el chef han estado ultimando los preparativos del nacimiento de su pequeño, la espera ha finalizado y por fin, pueden sostener a Noah en sus brazos. Ha sido el propio juez de Masterchef el encargado de contar la noticia a través de su perfil público: "Estoy extremadamente feliz porque ha nacido nuestro bebé".

Tal y como el propio Jordi ha confesado, su hijo nació el pasado 20 de agosto: "Ha nacido nuestro bebé. Os lo quería contar hace cuatro días, pero no podía porque se me estaba cayendo la baba, toda la baba". También ha desvelado que a pesar de lo pequeño que es, "es guapo a rabiar porque se parece a su madre. Y es bueno, buenisísimo, también ha salido a su madre en eso". El chef ha compartido un vídeo a través de su perfil público, en el que no puede ocultar su enorme felicidad y en el que da algunos detalles del pequeño: "ha pesado tres kilos y medio y mide 50 centímetros de 'amor'".

La pareja ha vivido unos meses de dulce espera llenos de emoción. Hasta el pasado mes de junio, no decidieron hacer público el nombre de su hijo. Noah es de origen hébreo y es la variante del nombre español Noé, cuya onomástica se celebra el 10 de noviembre. Este nombre, que simboliza “descanso, paz y tranquilidad”, ha adquirido una gran popularidad en los últimos años. En España, tal y como refleja el INE, hay casi 6000 varones registrados así.

Lo que está claro, es que el recién nacido ha llegado para inundar la vida de Jordi y Rebecca de felicidad, quien ya había explicado que ser madre era un sueño por cumplir y que quería compaginarlo con sus compromisos profesionales. El jurado de Masterchef también ha aprovechado para dar las gracias a todos los trabajadores del hospital que han estado muy pendientes de ellos: "A todo el mundo del hospital Quirón, gracias". E incluso ha anunciado que este domingo tiene una sorpresa muy especial para celebrar esta feliz noticia: "Este domingo haremos un directo, que llevo tres días practica y he cogido tres o cuatro kilos practicándolo, que ya perderé, pero ha salido una tarta gloriosa y va a ser dedicada a todo el equipo por ayudarnos y por supuesto a Noah, mi bebé, que es lo más bonito".

Su historia de amor

Jordi y Rebecca se conocieron a finales de 2018 a través de una amiga en común. Sin embargo, no fue hasta septiembre de 2019 cuando fueron fotografiados juntos por primera vez. Desde entonces no se han separado. Ni la pandemia pudo con su amor. "Una de las pocas cosas buenas que nos ha dado este confinamiento ha sido darnos cuenta de que tenemos una relación muy sana y bonita que puede dar grandes frutos en el futuro", afirmó la brasileña en ¡HOLA!. "Ser mamá es un sueño que quiero cumplir, pero, a la vez, quiero compaginarlo con mis deseos laborales", añadió, pues a pesar de haber estudiado Arquitectura está volcada en su firma de moda, Intibrand.

