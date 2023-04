Jordi Cruz y Rebecca Lima esperan su primer hijo

Comienza el capítulo más importante para la historia de amor de Jordi Cruz y Rebecca Lima: ¡van a ser padres! El chef catalán con tres estrellas Michelin y la diseñadora brasileña están esperando su primer hijo, que llega después de cuatro años de amor. Ha sido la futura mamá quien ha anunciado orgullosa que pronto serán tres en la familia. "El regalo más grande", ha dicho junto a unas sensuales imágenes en blanco y negro en las que aparece presumiendo de curvas premamá mientras se acaricia con ternura la barriguita.

Las felicitaciones no se han hecho esperar. Nada más hacerse pública la noticia, el entorno de la pareja se ha deshecho en mensajes de cariño. "Oh, muchísimas felicidades", ha dicho Ona Carbonell; "Wow! Que hermoso, felicidades a los dos", ha exclamado Rachel Valdés; "Qué maravilla. Enhorabuena. Qué felicidad. Toda la felicidad del mundo para los tres", ha indicado Teresa Abalde, de la séptima edición de Masterchef, programa en el que Jordi ejerce como jurado junto a Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Otros exconcursantes como Amelia Platón y Ofelia se han sumado a los buenos deseos.

El bebé que nacerá en los próximos meses completará la felicidad de Jordi (44) y Rebecca (29), quien ya había explicado que ser madre era un sueño por cumplir y que quería compaginarlo con sus compromisos profesionales, entre los que se encuentra la firma Inti. Arquitecta y urbanista aunque centrada en la moda, es hija de una psicóloga y un economista y la mediana de tres hermanos a los que está muy unida. Con toda seguridad, ahora que va a crear su propia familia querrá seguir ese modelo de unidad y apoyo incondicional en la que ella ha crecido. El prestigioso chef, que no ha ocultado sus ganas de ser padre, es una piña con su madre, Roser, y sus cinco hermanos.

La pareja se conoció gracias a una amiga común que ejerció de Celestina con la certeza de que estaban hechos el uno para el otro. La propia diseñadora explicaba en ¡HOLA! con humor cómo surgió el amor entre ellos. "Fue a finales de dos mil dieciocho. Una amiga mía de la infancia, que es chef, me escribió y me dijo que le había hablado a Jordi de mí. Yo ni sabía quién era él y no le di mucha importancia. Primero, porque estaba muy lejos. Después, ¡me imaginaba un señor gordito! Cuando me escribió por WhatsApp, vi que no era como yo imaginaba", relataba.

Gracias a esas conversaciones telefónicas se dieron cuenta de que tenían mucho en común como haber empezado a trabajar siendo muy jóvenes y haber cosechado éxitos desde la nada, con el esfuerzo como único motor. Pronto Rebecca se sintió muy entendida por el chef de ABaC, conoció su verdadera esencia y se abrió paso al amor. En 2020 la modelo se mudó a España, donde ahora se enfrenta con Jordi al proyecto más increíble de sus vidas, la paternidad.