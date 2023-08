Jordi Cruz y Rebecca Lima, unos papás primerizos que presumen de su bebé

Sabíamos que el primer hijo del chef Jordi Cruz y la modelo brasileña Rebecca Lima había pesado tres kilos y medio, que había medido 50 centímetros y que era “buenísimo” y “guapo a rabiar”. También que su papá le había dedicado un postre, su particular versión de la icónica ‘Tarta tres leches’ y que ambos estaban “extremadamente felices” tras su llegada. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando el integrante del jurado de MasterChef y su chica han compartido con sus seguidores una foto del pequeño Noah, quien vino al mundo el pasado 20 de agosto.

Padres primerizos, la pareja se encuentra actualmente volcada en el cuidado de su hijo, quien según su papá tiene una carita que “ah”. “La paternidad es jodidamente preciosa. Y la maternidad, ya que cada uno le ponga su adjetivo, porque es increíble, todo bonito... La carita ¡ah!", confesaba el chef hace tan solo unos días. Y aunque ambos han preferido no enseñar el rostro de su pequeño, la feliz mamá ha compartido una foto de una de las manitas de su bebé junto a un mensaje en el que ha querido agradecer todo el cariño recibido en esta nueva etapa de su vida.

“Las promesas de Dios nunca fallan", comenzaba escribiendo la arquitecta. "Quiero agradeceros por todos los mensajes que he recibido y por todo el amor que ha llegado a Noah. Estoy totalmente inmersa en este nuevo mundo, entre los desafíos y delicias de descubrirme como mamá. No he podido contestaros los mensajes porque no me sobra tiempo para nada. Pero os he leído y os agradezco de corazón", añadía la brasileña.

Rebecca y Jordi, quienes se conocieron a través de una amiga común en 2018, anunciaron que esperaban su primer hijo juntos el pasado mes de abril: "El regalo más grande" escribió la modelo en una publicación donde mostraba su barriga de embarazada. Y ahora ese “regalo”, que es ya una realidad, ha llegado para revolucionar sus vidas y llenarlas de felicidad.