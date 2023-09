Las fotografías más románticas de Rosa López e Iñaki García tras desmentir su compromiso

Rosa López y su novio Iñaki García aún no van camino del altar, pero está claro que van por el buen camino. Juntos desde el verano de 2019 cuando sus caminos se cruzaron en un concierto de Marta Sánchez, la pareja vive ahora uno de sus mejores momentos y eso es algo que salta a la vista.

- El aplaudido vídeo de Rosa López al natural y sin una gota de maquillaje

- Rosa López impresiona a sus fans levantando 110 kilos: 'Los que vivían en mi cuerpo hace veinte años'

"Él me pidió hacerse una foto conmigo y yo le comenté que también quería tenerla. Nos intercambiamos los números de teléfono y lo invité a cenar para agradecerle la ayuda (él trabajaba de seguridad en el evento) que me había prestado. Era, en el fondo, una excusa para volver a verlo", contaba Rosa en una entrevista a ¡HOLA! sobre cómo se conocieron.

Tras darse cuenta durante el confinamiento que no podían vivir el uno sin el otro, la cantante y el policía se han vuelto inseparables y aunque este verano se hablaba de una posible boda entre la pareja, era la propia Rosa la que desmentía a ¡HOLA! dicha información. “Alguna vez me casaré o no, pero, por ahora, no” afirmaba la cantante con su particular sentido del humor.

Todo saltó por los aires cuando la extriunfita enseñó un anillo "regalo de su niño" durante un concierto en La Rioja, y la noticia sobre un posible compromiso corrió como la pólvora, sin embargo, de momento ambos están bien como están, aunque ella no descarta dar el paso en un futuro. "Estoy genial con él. Es el hombre de mi vida, ya lo sabéis" confesaba la intérprete a nuestra revista.

- El novio de Rosa López la sorprende en televisión sin poder contener las lágrimas

- Rosa López sorprende con su increíble transformación física

Pero mientras llega el momento de convertirse en marido y mujer, si es que finalmente llega, Rosa e Iñaki, quien trabaja actualmente como mánager de la artista, no dejan de intercambiarse muestras de amor, ya sea por separado, en las redes sociales o cuando ambos se encuentran, momento en el que saltan chispas entre ellos.