Rosa López impresiona a sus fans levantando 110 kilos: 'Los que vivían en mi cuerpo hace veinte años'

Rosa López no deja de sorprender a sus seguidores con sus entrenamientos, que cada vez son más y más intensos. La cantante no perdona sus rutinas deportivas -ni siquiera con fiebre- y los retos que afronta a día de hoy son realmente duros. El último que ha superado: levantar nada menos que 110 kilos. Una cifra que para ella tiene mucho significado: "110 kilos que vivían en mi cuerpo hace 20 años, y que 40 de ellos se fueron de mí, para hoy cogerlos con todo mi amor y desde fuera, con acero", ha explicado. La artista, que ha cambiado mucho en los últimos años, ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que se puede ver cómo levanta ese peso, además de una profunda reflexión, en la que ha mencionado también a su chico, Iñaki García. Dale al play y no te lo pierdas.

