Rosa López llora al ver imágenes de su padre, fallecido hace quince años

Su voz dio la vuelta a España después de su participación en OT e incluso viajó a Eurovisión en 2002 para poner al continente a bailar. Rosa López sabe lo que es enfrentarse a un concurso de la magnitud del certamen europeo por lo que sus consejos son muy valiosos para Blanca Paloma, la recién escogida representante española en el certamen. Las dos se sentaron en el programa de Toñi Moreno, Plan de tarde, donde Rosa repasó una trayectoria musical que dura más de dos décadas. Fue al recordar precisamente esos inicios en el panorama musical cuando le mostraron a la intérprete algunas imágenes entre las que apareció su padre, Eduardo, que la acompañó cuando sonaban los primeros compases de su carrera.

Ante este recuerdo, la artista no pudo evitar las lágrimas. “Todo el mundo le quería, incluso le querían más que a mí” acertaba a decir la intérprete mientras la presentadora la reconfortaba con un abrazo. “Tu padre estaría orgulloso de la artista que eres y de la persona en la que te has convertido, porque te lo has currado” respondía Toñi. Recordaba entonces Rosa con nostalgia algunas de las cualidades de su padre, que murió en 2008 después de una larga enfermedad. “Era alguien a quien le gustaba ayudar y eso es algo que yo también he heredado, porque me dedico a la música para ayudar a la gente” dijo.

Entre los recuerdos que ha rescatado Rosa del fondo del corazón está el apoyo que siempre fue para ella su progenitor, que sabía que su sueño era triunfar en el escenario. “Él sabía que la música me ayudaba, que me venía bien, aunque tuviera que sufrir en algunos momentos. Mi padre me traía a la realidad siempre” dijo la intérprete. En esta visita, la presentadora hizo referencia a una de sus compañeras en la academia de OT, Chenoa, tras el revuelo generado por unas declaraciones de la segunda a finales del 2022 en las que no la incluía en el grupo de amigas que iba a invitar a su boda. “¿Qué voy a estar enfadada con Chenoa? Es que es una de las cosas que tenemos que lidiar. Vivimos en un mundo en el que son noticias cosas que no son verdad. Y yo encima me pongo nerviosa y tengo que responder a algo que o me invento una respuesta o intento ser educada” contaba Rosa.

Fue después de salir del talent OT cuando se conoció un poco más a la familia de Rosa López. Sus padres y sus hermanos la acompañaban en este camino que iniciaba, dejando incluso su padre el trabajo de vigilante que tenía para acompañarla. “Era mi vida entera. Yo le decía, cuando salí de OT, que habíamos cumplido el sueño de nuestras vidas. Porque que yo triunfara, también era su sueño” declaraba la artista hace unos años. Explicó entonces que cuando le perdió quiso abandonarlo todo y que gracias a él aprendió cómo afrontar esta profesión, que emocionalmente es muy dura.