Rosa López se funde en un apasionado beso con su novio tras batir el récord de la apnea en 'El Desafío'

Una semana más, los concursantes de El Desafío han vuelto a dejar con la boca abierta al público que asiste a ver los retos más imposibles. Pero en esta séptima gala, ha habido una persona que ha sobresalido por encima de todos, y esa ha sido Rosa López, quien además se ha proclamado la ganadora de este viernes y ha terminado dando un beso de película a su novio Iñaki. La cantante ha dejado su nombre en lo alto del programa gracias a la gran actuación que ha cosechado, en una de las pruebas más famosas: la apnea. Y es que, la que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo se ha superado a sí misma y ha batido el récord conseguido por Jorge Sanz que estaba en 4:37.

Rosa López ha sido la gran protagonista de la noche. Haciendo un increíble esfuerzo, la artista no sacó la cabeza del agua hasta que el reloj no marcó los 4 minutos y 40 segundos, rompiendo el mayor récord en esta prueba en las tres ediciones del concurso, situándose en la primera posición del ránking en la apnea. Una vez fuera de la piscina, el público se ha rendido ante su actuación y se ha llevado el aplauso de todos los allí presentes. Incluso, la cantante hacía que se emocionaran hasta los más duros del jurado, como Juan del Val y Santiago Segura. Aunque mucho más expresivo ha sido Roberto Leal, que rompía a llorar por lo que había conseguido la intérprete de Europe's living a celebration: "¡Madre mía! ¡Me parece una auténtica locura!". Lo mismo le ocurría a Jesulín de Ubrique: "Me ha dejado sin palabras. Dice que el amor mueve montañas, pero ella con su amor nos ha hecho disfrutar, sufrir, padecer, y eres la p* ama de la puñetera piscina", aseguraba el torero.

En el plató también estaba presente el novio de la concursante, Iñaki García, a quien le dedicaba unas emotivas palabras: "Iñaki es mi pareja, que me ha prestado sus pulmones hoy para ahí dentro, y es mi familia", decía. Y continuaba: "Me ha dado la fuerza, es el que me motiva cada día. Me hace conectar y estar también con los míos, que eso es algo que cuando tienes pareja a veces se pierde. Él me apoya en cada cosa que haga y ha sido muy importante que esté hoy aquí", señalaba entre lágrimas. Los dos han terminado fundiéndose en un apasionado beso de película.

Iñaki García y Rosa López, una historia de amor

Para Rosa, Iñaki García es su mayor apoyo desde que comenzase con él hace casi cuatro años, concretamente en agosto de 2019. Y es que, la pareja se conocía en uno de los conciertos de Marta Sánchez, cuando la cantante se encontraba en el espectáculo e Iñaki, que es policía, estaba allí trabajando. A partir de ese flechazo, Rosa le ha considerado como el amor "definitivo", tal y como confesaba en una entrevista en 2021 a ¡HOLA!. A sus 42 años, la artista tiene claro que quiere pasar toda su vida con él y, a pesar de ser una relación de lo más discreta, Rosa López siempre ha gritado su amor por él a los cuatro vientos, y el beso en El Desafió no ha sido para menos.