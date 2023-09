La complicada batalla legal de Tiziano Ferro tras pedir el divorcio

Hace unos meses que Tiziano Ferro, de 43 años, tomó una decisión que cambiaría su vida. El cantante italiano decidió divorciarse de su marido Victor Allen después de cuatro años de lo que parecía un estable amor, una situación que ha confirmado ahora. La pareja celebró su unión en 2019 y estaba instalada en Los Ángeles, donde llevaban una vida tranquila junto a sus dos hijos, Margherita, de poco más de dos años, y Andrés, de año y medio. Es precisamente la custodia de los niños la que está causando fricciones en la expareja, tal y como ha explicado el propio intérprete. En un extenso comunicado expresado en tres idiomas en sus perfiles, Ferro detalla el proceso legal en el que está inmerso y que le ha afectado de tal manera que incluso ha cancelado todos sus compromisos.

"Siempre he soñado con escribir una novela y cuando mi sueño se hizo realidad, estaba muy emocionado por enseñaros personalmente este libro. Pero con gran tristeza y el corazón pesaroso me veo obligado ahora a cancelar mi gira de presentación" explica acerca del lanzamiento del título Felicidad en el principio. Ha contado además los motivos que le han llevado a tomar esta decisión revelando la delicada etapa personal en la que está. "En el último año he estado lidiando con la dolorosa separación de mi esposo Victor, en silencio y aislado. Recientemente he iniciado el proceso de divorcio en Los Ángeles y las circunstancias son que no puedo salir de California con mis hijos, ni puedo dejarlos atrás porque están sobre todo bajo mi cuidado" detalla.

Continúa Ferro asegurando que cancelar sus citas de trabajo es la única decisión que puede tomar en estos momentos. "Ustedes siempre han sido extremadamente importantes para mí, incluso con mis problemas de cuerdas vocales y en contra de las recomendaciones de mi médico, no cancelé la gira del verano pasado. Sin embargo, ahora, el asunto se relaciona con mis hijos y no hay nada más importante para mí que ellos. Decepcionar a mi público me rompe el corazón, pero en este momento debo concentrarme en los mejores intereses de mis bebés". Asegura que sus fans son lo más importante para él y por eso les habla con tanta sinceridad sobre su situación. "Aquí estoy con mi corazón abierto, tal como siempre lo he hecho, esperando su comprensión y apoyo mientras navego a través de este momento tan difícil de mi vida". Recientemente contaba Tiziano, en declaraciones a la revista Grazia, que uno de sus mayores deseos era regularizar la situación de sus niños. El problema radica en que no pudo inscribirlos como hijos de ambos en el consulado italiano por lo que no completó los trámites y no obtuvieron así el pasaporte italiano.

Celebraron dos bodas

El cantante Tiziano Ferro, autor de éxitos como Vida espléndida y Addio mi amore, dio el "sí quiero" a Victor Allen en dos ocasiones, en junio y julio de 2019. La pareja se conoció en 2016 y tres años después decidía unirse en una ceremonia secreta el 25 de junio en Los Ángeles a la que asistieron unos 100 invitados. La segunda tuvo como escenario el país natal de Tiziano, Italia, concretamente Sabaudia, una localidad de la región del Lacio, y fue más íntima pues solo asistieron 40 de sus familiares y amigos más cercanos.

Fue en el año 2001 cuando Tiziano Ferro irrumpía en el panorama musical con su primer álbum, Rojo relativo, una mezcla de pop y rythm and blues que logró hacerse un hueco entre las preferencias de los fans de la música. Con singles como Perdono, que se convirtió en un auténtico boom en más de 40 países (Arabia, Sudáfrica, Japón y Nueva Zelanda), Ferro se consolidó como un auténtico ídolo de masas. Sus siguientes discos (111: Centoundici, en 2003; Nessuno è solo, en 2006; y Alla mia età, en 2008) vendieron millones de copias en todo el mundo. A estos ha sumado otros seis discos más, con los que se ha convertido en una de las voces italianas más reconocidas de la música.