Rocío Carrasco, completamente abatida y sin palabras en el tanatorio de María Teresa Campos

El fallecimiento de María Teresa Campos a los 82 años ha inundado de tristeza a todos los que la querían y admiraban, en especial a sus familiares, amigos y compañeros de profesión que hoy lloran la pérdida de la carismática periodista. Entre las que han sentido especialmente su muerte se encuentra Rocío Carrasco, completamente abatida tras decir adiós a una de las personas más importantes de su vida.

Primeras imágenes de Terelu Campos y Carmen Borrego en la capilla ardiente de su madre

Vestida de riguroso luto, la hija de Rocío Jurado llegaba muy afectada este martes por la mañana al tanatorio madrileño donde descansan los restos de la presentadora. Junto a su marido Fidel Albiac, apenas podía articular palabra a las puertas de la capilla ardiente, limitándose a dar a las gracias por el pésame que recibía por parte de la prensa allí desplazada. Con la voz quebrada en sus únicas y breves declaraciones ante una nube de micrófonos, entraba rota de dolor a la capilla ardiente.

Las palabras de Alejandra Rubio tras la muerte de su abuela: 'Se ha ido en paz'

Con las gafas de sol puestas y las manos dentro del pantalón agarrando fuerte sus bolsillos, la primogénita de La más grande era la imagen pura de la desolación y su rostro lo decía todo. Junto a Terelu y Carmen Borrego, que son casi como sus hermanas, se dan ánimos y se arropan ahora las unas a las otras para sobrellevar como pueden un golpe de estas características.

Rocío Carrasco refleja como nadie el duelo y el complicado momento que viven en estos instantes los más allegados a María Teresa, sobre todo en su caso puesto que consideraba a la fallecida como una segunda madre. El sentimiento era recíproco, ya que la popular comunicadora también la veía como una hija después de la amistad tan entrañable y los vínculos irrompibles que forjaron durante más de 25 años.

María Teresa Campos: protección, inspiración y ejemplo para sus hijas Terelu y Carmen

La protagonista del documental Contar la verdad para seguir viva ha estado durante los últimos días al pie del cañón acompañando a la presentadora hasta el último suspiro, visitándola varias veces en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz desde que esta ingresara de urgencia y muy grave. Es más, a Rocío se la veía ya especialmente tocada el pasado domingo y solo remitía al comunicado de los médicos cuando los reporteros le preguntaban por la salud de Teresa.

Familiares y amigos dan un sentido y último adiós a María Teresa Campos

La hija de Pedro Carrasco debutó y dio el salto a la televisión de la mano de la presentadora malagueña a mediados de los 90, entonces como colaboradora del recordado magacín Día a día. Fue su primera gran oportunidad en la pequeña pantalla y lo que le abriría las puertas a futuros trabajos en el medio, aunque la conexión entre ambas sin duda iba mucho más allá de lo profesional.

¿Quién ha estado con María Teresa Campos hasta el último momento?

María Teresa Campos ya conocía a su pupila desde que era una niña, dado que la periodista era amiga de Rocío Jurado tiempo atrás. Por lo tanto, no solo la vio crecer desde la infancia a la etapa adulta sino que después la convertiría en un miembro más de su familia. No había fecha importante -los cumpleaños, las nocheviejas...- que no pasaran juntas, sin olvidar que la presentadora andaluza fue una de sus más firmes defensoras durante el arduo proceso de divorcio que esta vivió con Antonio David Flores.

La mansión de María Teresa Campos, su refugio y símbolo de sus años de 'reinado' televisivo