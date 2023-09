Los grandes momentos televisivos de María Teresa Campos, una pionera de la comunicación

Nos ha dicho adiós María Teresa Campos, la reina de la televisión, maestra de grandes periodistas y creadora de un estilo televisivo único, además de ser la primera mujer que dirigió unos servicios informativos en la radio. La presentadora malagueña falleció a los 82 años después de dos días ingresada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid a causa de una insuficiencia respiratoria aguda. El mundo de la comunicación se despide de un gran referente en el mundo de la comunicación que nos dejó grandes momentos que quedarán plasmados en la historia audiovisual española.

Su enfado con Jesús Hermida

María Teresa fue la pionera de los magacines en nuestro país, hizo sus pinitos como "chica Hermida" y no podemos olvidar una de las grandes discusiones que tuvo con el presentador en directo. Jesús Hermida, su jefe, le recriminó no haber estado el 24 de diciembre en el programa y fue entonces cuando María Teresa Campos no pudo más y estalló. "Le voy a decir una cosa, usted tiene la mala costumbre de corregir a la gente en directo. Está muy feo y no puede usted decirme en directo que está enfadado porque no estuve aquí el 24 de diciembre, que es el único día del año que le he pedido no estar...Ya es demasiado, ya estoy cansada...", señaló ante la sorpresa de la audiencia y el resto de colaboradores. Lo que nadie sabía es que estaba todo preparado porque era el día de los Santos Inocentes, pero la presentadora lo hizo tan bien que incluso se llegó a pensar que iba a romper a llorar.

Sus dotes para la interpretación

En su programa Pasa la vida María Teresa comienza a ser la llamada reina de las mañanas por sus altas cotas de audiencia y el cariño de su público. Durante décadas en la televisión la hemos visto actuar, dirigir tertulias políticas, realizar entrevistas de primer nivel o incluso cantar como lo hizo en el programa Telepasión, donde interpretó Sabor a mí o sus duetos con Rafaella Carrá en el programa de la diva italiana Hola Rafaella.

Los sketches con Paco Valladares y el tendedero con Rocío Carrasco

Memorables fueron los sketches que compartía con su buen amigo Paco Valladares en el programa Día a día, que hacía de su marido en la ficción. Valladares falleció en 2012, a los 76 años, y se enteró de la noticia mientras estaba presentando su programa '¡Qué tiempo tan feliz!'. “Abrí las piernas y metí la cabeza por debajo de la mesa para poder llorar”, le contó a Anne Igartiburu. También son dignos de destacar sus conversaciones en el tendedero con Rocío Carrasco, donde contaban las historias más divertidas de Angelita y Doña Mercedes, los personajes a los que ambas interpretaban.

El insulto a Vasile

Si algo le caracterizó a lo largo de su vida fue su gran sinceridad. Uno de los momentos que no pasó desapercibido fue el día que María Teresa Campos insultó a Paolo Vasile en directo en su programa en Antena 3. "Cuando sale un imbécil diciendo tonterías... Yo no he visto una persona que haya cogido, de verdad, una perra más grande conmigo que ese que dice tantas tonterías. Ese que dice: 'Estamos encantados’... Uno que tenía el 26%, ahora tiene el 20%, el 19%... y dice que estaban encantados de que se haya ido esa que tenía el 26, 'antes de que nos hundiera', dice el hijo de su madre. Uy, ¡he dicho hijo de su madre!". "Mira, te voy a decir una cosa: ¡Cállate ya! ¡Vete a tu tierra ya y cállate ya! Tú estás aquí porque no te quieren allí", sentenció sobre el que fuera consejero delegado de Mediaset España.

Entrevistas en 'La Campos Movil'

Después de un tiempo alejada de la televisión, María Teresa Campos volvía a ponerse delante de una cámara para su nuevo programa en Telecinco, La Campos móvil, cuya primera invitada fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La periodista malagueña se subía a un camión transparente en el que conversaba con los diferentes personajes mientras el vehículo, a la vista de todos, recorría varios puntos de Madrid, aunque su programa no tuvo el éxito esperado.

Ana Rosa Quintana vs María Teresa Campos

María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana se enfrentaron durante años por la hegemonía televisiva de las mañanas, pero por encima de todo fueron compañeras. La rivalidad que siempre se les atribuyó generaba una enorme expectación al verlas juntas ante las cámaras. Su último reencuentro público fue el 3 de marzo de 2020 con motivo del 30 aniversario de Telecinco. Aquel día María Teresa visitó el programa de Ana Rosa y ambas protagonizaron una entrevista histórica por las palabras que se dedicaron. "¿Yo te caigo mal?”, le preguntó Ana Rosa. “Esa leyenda se remonta a los tiempos en que ni siquiera competíamos, yo hacía la mañana y tú la tarde”, contestó Campos. "Te quiero, te respeto y te admiro", le dijo María Teresa a su compañera, a lo que ésta respondió. "Yo te admiro, Teresa. Todos hemos aprendido de ti, eres una de las grandes de la comunicación".

La sorpresa de Edmundo Arrocet

María Teresa Campos gracias a ¡Qué tiempo tan feliz! volvía a encontrar la ilusión. Fue en este espacio donde conoció al que fue durante cinco años su pareja Edmundo Arrocet, que con motivo del quinto aniversario del programa le brindaba una emotiva y grata sorpresa. El cómico se acercó a la presentadora con un gran ramo de rosas y esta le dio un fuerte abrazo, visiblemente emocionada. "En nombre de todos mis colegas, de todos nuestros compañeros… Gracias por todo, te damos las gracias por cuidarnos a todos”. María Teresa, nerviosa, le respondió: “Gracias por cuidarme a mí”.

Polémica con Isabel Gemio

La entrevista que realizó Isabel Gemio a María Teresa Campos en su canal de YouTube hizo correr ríos de tinta. Nada más comenzar la charla, la madre de Terelu Campos "se encontró con una pregunta bastante incómoda" sobre si se imaginaba que sería así con casi 80 años. "Tu eres una cerda. Eso no lo ha dicho nadie en televisión", contestó María Teresa Campos.El problema es que a medida que transcurría la charla en vez de rebajar la tensión se incrementó y la preguntó por temas tan incómodos como su pasado con Edmundo. El programa de Ana Rosa Quintana se puso en contacto con María Teresa que se mostró tajante: 'No quiero orír nunca más de esta señora".

Defensora del espectador

En su etapa en Telecinco llegó a colaborar también en el programa Sálvame donde lideró el espacio La voz de la audiencia, donde se encargaba de atender las quejas y sugerencias de la audiencia. En ese espacio además volvió a reencontrarse de nuevo en la pequeña pantalla con su hija Terelu, que colaboraba Sálvame y Sálvame Deluxe.

Docu reality de Las Campos

María Teresa Campos y sus dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, revolucionaron el panorama nacional con su aventura televisiva, Las Campos, un docu-reality en el que iban contando sus andanzas y su día a día. El programa dejó grandes momentos comprando en un mercadillo o con María Teresa Campos, vestida como Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes, recreando una de las escenas más conocidas del mundo del cine frente a la joyería Tiffany & Co en Nueva York.