Kevin Costner gana la batalla a su exmujer por la manutención de sus hijos y 'solo' pagará 58.000 euros mensuales

Nuevo giro en el proceso de divorcio de Kevin Costner y Christine Baumgartner. Casi cuatro meses después de que se conociera la noticia de la separación de la pareja, un juez de Santa Bárbara ha dictado sentencia sobre la manutención que el intérprete tendrá que pasar a su exmujer, que finalmente ha quedado en el equivalente a 58.000 euros mensuales.

Pese a que la diseñadora empezó solicitando más de 200.000 euros al mes y se negaba a abandonar el hogar familiar, poco a poco, los representantes de Baumgartner han ido rebajando sus exigencias hasta que, tras dos días de audiencias, el tribunal ha dictado sentencia y ha determinado la cifra que el protagonista de El guardaespaldas tendrá que abonar a su expareja en concepto de manutención por los tres hijos del matrimonio.

Fue el pasado jueves cuando comenzó el juicio, a petición del equipo legal de Baumgartner. La diseñadora pedía 162.000 euros mensuales frente a los casi 120.000 que un juez le había concedido de manera temporal, a la espera de la sentencia final, que se ha conocido este viernes. Según la exmujer de Costner, la solicitud de estas cantidades era para que sus hijos, aún adolescentes, pudieran mantener el mismo estilo de vida al que están acostumbrados.

Repasamos la vida de Kevin Costner, padre de siete hijos de edades comprendidas entre los 39 y los 12 años

Durante el juicio, Christine ha hablado precisamente de esto, y ha contado algunos detalles, según ha recogido el Daily Mail. La exmujer del protagonista de Bailando con lobos ha hablado de gastos mensuales de 37.000 euros en flores o de fiestas navideñas en Aspen con toneladas de nieve artificial. Asimismo, ha contado que ahora ha necesitado pedirle dinero prestado a amigos para ayudar a pagar la hipoteca de su madre -que financiaba Kevin Costner-.

No obstante, el actor se ha mostrado tajante a este respecto y ha acusado a su expareja de inflar las facturas de la manutención con sus propios gastos personales y no tener intención de buscar ninguna actividad que genere ingresos para ayudar con los gastos de sus hijos. En un alegato ante el tribunal, la abogada del intérprete, Laura Wasser, ha explicado que la familia no vive como describe Christine Baumgartner, sino que los hijos de la pareja van a escuelas normales y no utilizan ropa de marca. La letrada ha revelado que el actor se ha deshecho recientemente de su avión privado y ha dicho que las exigencias de Baumgartner son desproporcionadas.

La exmujer de Kevin Costner, Christine Baumgartner, abandona la lujosa mansión de California en la que vivía con el actor

De hecho, a pesar de que los abogados de su exmujer han apuntado que el actor podría haber ocultado parte de sus ingresos y le han pedido información detallada de sus cuentas, Costner ha declarado que nunca le ha ocultado dinero a su esposa y ha dado las explicaciones pertinentes a su trabajo en la serie Yellowstone, por la que se convirtió en el actor mejor pagado de la historia de la televisión. Según ha revelado, ha dejado el proyecto tras una negociación complicada, por incompatibilidades de agenda, que le impedían poder centrarse en otra producción, Horizon, en la que ha invertido parte de su propio patrimonio.

El suntuoso estilo de vida de Kevin Costner y su familia que hemos conocido gracias al juicio de divorcio

Ahora habrá que esperar hasta el mes de noviembre cuando se decidan los términos finales no de la pensión de los menores, sino del divorcio en sí y, por tanto, la cantidad final que recibirá Christine. Hay que recordar que la pareja firmó un acuerdo prenupcial que marcaba los pasos a seguir en caso de divorcio, pero que la diseñadora quebrantó al no abandonar el domicilio familiar según estaba estipulado -30 días después de anunciar su separación-.

Una batalla sin ganadores

Según ha publicado el diario Daily Mail, tras conocerse el veredicto, el actor aseguró que no había habido ganadores en esta dura batalla. En unas declaraciones a Fox News, Kevin Costner se ha mostrado afectado por todo lo que está sucediendo en su entorno: "Cuando llevas tanto tiempo con alguien y de repente se acaba, nadie gana", ha dicho el intérprete, que ha asegurado que en un momento uno puede sentirse en la cima del mundo y después darse cuenta de su propia vulnerabilidad.

Aunque de momento no se tienen detalles sobre el acuerdo de custodia, ni de cómo se cerrará el proceso de divorcio, Kevin Costner ha alabado a su exmujer como madre y se ha mostrado muy conciliador. El actor ha dicho al tribunal que su mayor temor era verse obligado a aceptar trabajos que no quería en caso de que a su exmujer se le concediera una pensión demasiado elevada y que no corresponde con la realidad, pero ha dicho que quiere ayudar.