Repasamos la vida de Kevin Costner, padre de siete hijos de edades comprendidas entre los 39 y los 12 años

Kevin Costner no se quedará solo tras su divorcio de su segunda esposa, Christine Baumgartner. El protagonista y director de Bailando con lobos es padre de una numerosísima familia con siete hijos de edades comprendidas entre los 39 y los 12 años. La estrella de Hollywood tiene una vida de película después de haber vivido dos matrimonios duraderos con la actriz Cindy Silva, su primera esposa, y la modelo Christine Baumgartner, que acaba de solicitar el divorcio al actor.

Annie, de 39 años

De su primera unión con Cindy Silva, con quien estuvo casado 16 años -de 1978 a 1994-, nacieron tres hijos Annie, Lily, de 36 y Joe, de 35. Annie, la hija mayor de Kevin Costner que ahora tiene 39 años, se casó con el médico estadounidense Danny Cox el 17 de julio de 2016 en la finca privada de su padre, en Santa Bárbara, California. Una boda con cierto aire español, ya que la novia lució un vestido de la firma española Pronovias, diseñado por el director creativo de la firma Hervé Moreau. Annie habla perfectamente español, idioma que aprendió en el colegio y que ha perfeccionado junto a su marido, de padre norteamericano y madre hondureña. Con Kevin Costner hizo sus pinitos como actriz en la película Bailando con lobos y Mensajero del futuro, así como El Club de las niñeras, pero descubrió su verdadera pasión en la producción de documentales.

Lily, de 36

A ella le sigue Lily Costner, de 36 años. Al igual que su hermana mayor, Lily apareció en El club de las nineras y Mensajero del futuro, esta última protagonizada por Costner. Además de actuar, tiene talento como cantante, una disciplina que también ha heredado de su padre, que es el cantante principal de su banda, Kevin Costner & Modern West. "Es una cantante y compositora increíble. Puede ser una gran estrella si eso es lo que quiere", dijo su padre. Lily ha participado en las bandas sonoras de algunos de los proyectos de Costner y también colaboró con la banda en un dúo de la canción Heaven's Gate, que aparece en el álbum Tales from Yellowstone. Vive actualmente en Nashville, Tennessee junto a su novio de toda la vida, Aaron.

Joe, de 35

Joe Costner, de 35 años, es el hijo menor de Kevin Costner y Cindy Silva. Protagonizó Mensajero del futuro con su padre y sus hermanas cuando era niño y apareció con Costner en Tin Cup. Ahora, trabaja entre bastidores en la industria del entretenimiento como ingeniero de audio y mezclador de sonido.

Liam, de 27

A ellos le sigue el hijo que tuvo durante su noviazgo con la periodista Bridget Rooney, Liam, de 27 años. De todos los hijos de Costner es quizá el más desconocido y el que ha pasado más despapercibido. De hecho Kevin solo le reconoció como hijo suyo después de que la madre de Liam insistiera en que se hiciera una prueba de paternidad.

Cayden, de 15

De su matrimonio con Christine Baumgartner nacieron tres hijos. Cayden de 15 años, vino al mundo el 6 de mayo de 2007 cuando el actor contaba ya con 52 años. Una de las condiciones que puso su esposa cuando comenzaron su noviazgo es que ella quería tener hijos . Costner llegó a pensárselo porque le preocupaba ser padre después de los 50 pero el amor por su pareja pudo más y aceptó la proposición. "Espero tener tanta energía para Cayden como la que tuve para el primero", señaló. "Mi temor fundamental es que mi nuevo bebé lo críe otro, lo que significa que mi vida terminará prematuramente. No podré entrenarlo en lo que creo que es ser un hombre. Me gustaría ser la persona que le hable de la vida". Y añadió en tono de broma: "Puedo fingir que duermo más tiempo para no tener que cambiar tantos pañales".

Hayes, de 14

Su segundo hijo con Baumgartner se llama Hayes Logan, que nació el 12 de febrero de 2009 en Los Ángeles, y su nombre se inspiró en un personaje de vaquero en una película occidental en la que estaba trabajando. Tiene 14 años y desde bien pequeño compite en las ligas de deporte como su hermano mayor. Hayes hizo un pequeño papel en la película de western Horizon.

Grace, de 12

Por último está la niña de sus ojos, Grace Avery, que nació el 2 de junio de 2010 en California. A diferencia de sus hermanos, a ella no le gustan los deportes, es muy femenina y desde pequeña se inclina más por el baile.Todavía es difícil conocer si seguirá el paso de su padre en el mundo de la interpretación y todavía no es muy consciente de que su padre es una superestrella de Hollywood.