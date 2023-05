La mujer de Kevin Costner pide el divorcio al actor después de 18 años de matrimonio

Adiós a otra admirada pareja en Hollywood. Kevin Costner y Christine Baumgartner se separan después de dieciocho años de matrimonio. La esposa del oscarizado actor, de 49 años, ha solicitado el divorcio, citando diferencias irreconciliables, tal y como adelantó el portal TMZ. El representante del protagonista de Bailando con Lobos confirmó la noticia a la revista People: "Con gran tristeza han ocurrido circunstancias fuera de su control que han hecho que el Sr. Costner tenga que participar en una acción de disolución del matrimonio"."Pedimos que se respete su privacidad, la de Christine y la de sus hijos mientras atraviesan este momento difícil”, añade la nota.

Según informó el portal TMZ, Christine iniciaba la petición el pasado lunes ante los tribunales, aunque todavía se desconoce que tipo de causas podrían haber provocado la disolución del matrimonio.

La pareja se casó en septiembre de 2004 en una boda por todo lo alto en la casa de campo del actor en Aspen, Colorado. De su unión nacieron tres hijos. Cayden, de 15 años, Hayes, de 14, y Grace, de 12. Costner, de 68 años, además es padre de otros cuatro hijos mayores de anteriores relaciones, Annie, de 39 años, Lily, de 36, Joe, de 35, de su anterior unión con Cindy Silva. Y tuvo otro durante su noviazgo con la periodista Bridget Rooney, Liam, de 27.

Pese a que el actor era padre de familia numerosa, una de las premisas de la modelo para formalizar su matrimonio fue que deseaba formar su propia familia. Baumgartner fue muy sincera con Costner. "Si vas a estar conmigo, debes saber que los niños que para mí están al final del camino contigo, y eso es lo que va a pasar", contó el actor en Extra. La pareja estuvo saliendo durante seis años antes de que Christine le diera un ultimátum a Costner. "Finalmente, llegó un momento en el que, tal vez esto no iba a seguir adelante", dijo el intérprete y tomó la decisión. "No la voy a perder porque tengo miedo de no ser el padre que ella buscaba para sus hijos", confesó. Acto seguido, se casaron y tuvieron hijos.

Nada hacia presagiar la disolución de este matrimonio después de más de dos décadas de relación y de verles juntos en recientes eventos cinematográficos. De momento Christine Baumgaurtner no ha solicitado ningún tipo de compensación económica, ya que ambos firmaron un acuerdo prenupcial que sigue vigente, y al parecer están de acuerdo en compartir la custodia de sus tres hijos. Este es el segundo matrimonio de Costner después de su matrimonio de 16 años con Cindy Silva, que terminó en divorcio en 1994. Costner y Baumgartner se enamoraron en 1999 y entonces describía a Baumgartner como la esposa ideal." Ella es preciosa, pero además tiene un gran corazón, es un gran ejemplo para mis hijas", señalaba el actor, que se llevaba 20 años de diferencia con la modelo.

El protagonista de El guardaespaldas ha estado inmerso en la serie del oeste Yellowstone durante cinco temporadas como el poderoso patriarca de Montana, John Dutton, una serie que enganchó a los príncipes Haakon y Mette-Marit. Según los rumores que circulan en Hollywood, su mujer le habría pedido al actor que dejara Yellostone porque trabajaba demasiado y estaba mucho tiempo lejos de casa, pero Costner ya tenía otro proyecto en mente: dirigir y protagonizar la película Horizon, que contará con 220 largos días de rodaje.