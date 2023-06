La ex de Kevin Costner abandonará la mansión del actor solo con una condición Christine Baumgartner debía haberse marchado del domicilio conyugal el pasado 1 de junio, tal y como se detalla en el acuerdo prenupcial que ambos firmaron antes de su boda

La mujer de Kevin Costner se marchará del domicilio conyugal, pero solo con una condición. La diseñadora se resiste a abandonar la casa que comparte con el actor en California, pese al acuerdo prenupcial firmado antes de su boda que establecía que en caso de divorcio Christine Baugartner tendría solo 30 días para dejar la vivienda. El plazo ya ha expirado desde que solicitase el divorcio el 1 de mayo, pero la exmujer del protagonista de El guardaespaldas ha dicho que solo se irá el 31 de agosto de 2023 con sus tres hijos -Cayden Wyatt, de 16, Hayes Logan, de 14, y Grace Avery, de 13-, si Costner cumple "con cualquier orden de manutención y honorarios que emita el tribunal el 12 de julio”, la fecha establecida para su proceso de su divorcio.

El actor de Hollywood ha tratado durante semanas que ella se marchara de su propiedad, una mansión valorada en 132 millones de euros, pero ella se resiste. El protagonista de Yellowstone siempre ha creído que la madre de sus hijos está todavía en la casa como medida de presión y para persuadirlo de que ceda a sus peticiones financieras. El intérprete, de 68 años, ya le habría entregado a Baumgartner, de 49, más de 1,2 millones de euros para buscar una nueva residencia y comenzar una nueva vida, lejos de su propiedad. No obstante, para ella no es suficiente y únicamente lo hará si puede mantener el mismo nivel de vida que antes de divorciarse.

Christine desea darle a sus hijos adolescentes un hogar estable donde instalarse. "Kevin me quiere alquilar un lugar, sin plan financiero. Tenemos que pensar en nuestros tres hijos. Es contrario a sus intereses comprometerse a un alquiler que tal vez no pueda permitirme, sobre todo porque eso conduciría en última instancia a múltiples reubicaciones. Mi objetivo ha sido y sigue siendo mantener la mayor estabilidad posible para nuestros hijos, lo que incluye tener los recursos adecuados y un plan en marcha para que puedan establecer un hogar estable para ellos, en lugar de hacer arreglos de vivienda temporales e inconsistentes", señala.

La exmujer del actor ha revelado que no tocará nada del dinero que le ha proporcionado Costner porque de hacerlo no podría impugnar el acuerdo prenupcial firmado. Ella considera que en ese documento no se contempla el hecho de que la pareja tenga hijos, por tanto tiene pensado luchar por ello en los tribunales.

La estrella de Robin Hood: el príncipe de los ladrones está dispuesto a pagar a su ex 35.000 euros al mes de manutención , además de correr él con el 100% delos gastos relacionados con sus hijos, incluida la matrícula de escuelas privadas, libros, uniformes, viajes escolares, deportes infantiles, campamentos y otras actividades extracurriculares, además del seguro de salud, gastos médicos y la terapia que puedan necesitar sus hijos. Una cifra que nada tiene que ver con la que aspira la diseñadora, que es de 225.000 euros al mes. Según las palabras de la exmujer de Costner es "menos de la cantidad necesaria para mantener a los niños en su estilo de vida acostumbrado".