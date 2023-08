Las estrellas que acudirán a la Mostra de Venecia a pesar de la huelga de actores en Hollywood

La 80ª edición de la Mostra de Venecia calienta motores. El festival de cine de la ciudad de los canales se prepara para dar comienzo a su próxima edición del 30 de agosto al 9 de septiembre, que tal vez se vea ensombrecida por la huelga de actores y guionistas en Hollywood que ya dura más de un mes. Año tras año las actrices y modelos del momento deslumbran a su paso por la alfombra roja del histórico Palacio del Cine de la isla de Lido y este año veremos qué sucede.

De momento Adam Driver, Jessica Chastain, Caleb Landry Jones y Mads Mikkelsen se encuentran entre las estrellas que han confirmado su presencia al certamen, tal y como ha publicado la revista especializada Variety, sin embargo Carey Mulligan, Michael Fassbender, Tilda Swinton, Emma Stone, Mark Ruffalo y Benedict Cumberbatch todavía no lo han hecho. La presencia de estas estrellas está en el aire debido a la falta de acuerdo en el conflicto entre el Sindicato de Actores, en huelga desde el pasado 14 de julio, y la Alianza de Productores de Cine y Televisión.

Los intérpretes exigen regular la inteligencia artificial, exigen remuneraciones más altas por el "streaming" y aumentos del salario mínimo, entre otras demandas, en una huelga que se sumó a la del Sindicato de Guionistas que ha puesto patas arriba la industria del cine. A su vez los actores no solo no podrán acudir a los rodajes, sino que tampoco podrán pasearse por las alfombras rojas, acudir a estrenos o hacer promoción de sus películas. Todas los actores confirmados han obtenido exenciones provisionales del Sindicato de Actores ya que son producciones independientes que no han sido producidas por la Alianza de Productores de Cine y Televisión.

Adam Driver es la única estrella de la película Ferrari que ha confirmado su presencia. Penélope Cruz, que podría aspirar a la Copa Volpi por su papel en este filme de Michael Mann, al parecer, no podrá asistir debido a otros compromisos profesionales, y no sabemos si lo hará su compañera Shailene Woodley. Recordemos que en el año 2021 la española ganó este preciado galardón en la Mostra por su trabajo en Madres paralelas, convirtiéndose en la primera actriz hispana en lograrlo.

Jessica Chastain será una de las actrices que veremos desfilar por la alfombra roja de Venecia. La deslumbrante actriz pelirroja regresa a la Mostra con Memoria, su primer papel después de ganar el Oscar con Los ojos de Tammy Faye. También se espera en el Lido al español Jordi Mollá, que presentará dos películas, Agro dr1ft, dirigida por Harmony Korineha y Pet Shop Boys, de Olmo, el hijo de Julian Schnabel en la que comparte reparto con Maribel Verdú, Willian Dafoe y Peter Sarsgaard. A su vez Cailee Spaeny y Jacob Elordi, quienes interpretan a Priscilla y Elvis Presley en Priscilla de Sophia Coppola, asistirán al igual que la propia Priscilla Presley, que apoyará el filme basado en sus memorias como la viuda del rey del rock.

Entre las cancelaciones está el estreno de Challengers, protagonizado por Zendaya, habitual en la alfombra roja del Lido, y un evento de Armani que giraba en torno a la actriz Cate Blanchett. Aún así Alberto Barbera, director artístico, parece dispuesto a demostrar que sí disfrutarán de diez días de dice, aunque haya menos glamour en la alfombra roja, gracias a películas de los grandes cineastas David Fincher, Sophia Coppola, Wes Anderson, Bradley Cooper, Woody Allen, Michael Mann o el español J.A. Bayona, que será el encargado de clausurar el certamen con el filme, La sociedad de la nieve. Un día antes del comienzo del festival se rendirá homenaje a la diva italiana Gina Lollobrigida, que falleció el pasado mes de enero.