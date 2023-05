Zendaya causa sensación en el desfile de Alta Joyería más esperado de Venecia

El pasado mes de febrero, Bvlgari conquistó Madrid con su gran fiesta de inauguración de la exposición Serpenti en el museo Thyssen Bornemisza. Un evento que no se olvida como todos aquellos que organiza esta casa italiana, véase, por ejemplo, su fabulosa Rivera Dinner de Cannes en 2021 o sus tres fiestas milanesas celebradas ese mismo año. Ahora, el efecto de impacto nos llega con la presentación en Venecia de Mediterranea, su nueva colección de Alta Joyería y Alta Relojería. Un exclusivo desfile y una cena posterior que contó con las embajadoras de la firma, como Zendaya. Una oportunidad en la que la actriz volvió a causar sensación con su estilo, esta vez, en un marco único, el Palazzo Ducale.

El elegante look de Zendaya

No hay duda que Zendaya es un incuestionable icono de moda. Así lo demuestra, por ejemplo, ser la portadora del prestigioso premio Fashion Icon de los CFDA de 2021. Y es que su imagen se transforma a través de piezas vintage que selecciona con sumo cuidado y, en los últimos tiempos hasta su retirada, con la ayuda del estilista Law Roach con quien, curiosamente, ha coincidido en este desfile en Venecia.

En concreto, para esta velada veneciana en el Palazzo Ducale, el cual Bvlgari contribuyó en 2008 a preservarlo financiando la restauración de la Scala D’oro, Zendaya optó por una creación vintage muy elegante, un vestido de pronunciado escote Bardot realzado con drapeados muy voluminosos y cuerpo de línea sirena en terciopelo negro y detalles de botones forrados en el talle. Para realzarlo, la protagonista de Euphoria eligió fabulosas joyas de la firma italiana, entre las que destacó su collar de diamantes con forma de serpiente.

Anne Hathaway, otra de las invitadas más destacadas

Al igual que Zendaya, la velada también contó con otras de las embajadoras de la firma como Lisa del grupo Blackpink, Priyanka Chopra, Yifei Liu, Hikari Mori, Yang Yang, Lashana Lynch y Anne Hathaway. Esta última también estaba radiante con un vestido con capucha, de satén y con bordados de cristales en plata y oro, de Atelier Versace (colección Otoño/Invierno 2023-2024).

90 piezas millonarias en un evento exclusivo

Para esta presentación de la colección Mediterranea de Bvlgari en Venecia (ocasión en la que se han presentado más de 400 creaciones únicas de alta Joyería, 90 de ellas millonarias), la casa italiana consiguió que por primera vez la logia del Palazzo Ducale acogiera un exclusivo desfile de joyería, el cual, en su caso, estuvo organizado por la editora y estilista Carine Roitfeld.

Eva Herzigova, una supermodelo eterna

Para este desfile son varios los destalles que lo hicieron inolvidable y no solo por las increíbles creaciones de Bvlgari que se pudieron ver. Por ejemplo, la presentación contó con una banda sonora creada por la directora italiana de orquesta Beatrice Venezi, gran amiga de la casa. Bajo estos acordes, fueron desfilando varias supermodelos entre las que se encontraban el exángel belga de Victoria’s Secret Stella Maxwell, las neerlandesas Jill Kortleve y Maartje Verhoef, la angoleña Blesnya Minher y la estrella de la década de los noventa Eva Herzigova, que fue la encargada de poner el broche de oro al evento.

Una pasarela mosaico creada para la ocasión

Para la ocasión, todas ellas caminaron por un suelo en el que se creó un mosaico para la ocasión por parte de Orsoni1888, el cual se inspiraba en la colección de Alta Joyería de la firma. Además, lucieron zapatos de René Coavilla, en los que se reinterpretaba su legendaria sandalia Cleo con una correa con forma de serpiente al tobillo, en sintonía con Bvlgari.

Una gran cena y espectáculo musical como fin de fiesta

Sin embargo, esta velada veneciana tenía aún muchas más sorpresas, pues, tras el desfile, se organizó una cena de gala en la Sala dello Scrutinio del Palazzo Ducale, que contó con un menú elaborado para el evento por Massimiliano Alajmo, chef italiano con estrellas Michelin que está al frente del restaurante Le Calandre. Unos manjares que se sirvieron en largas mesas decoradas con centros florales y decoradas con telas producidas en exclusiva por Rubelli. Además, y como colofón a estas horas de Alta Joyería, la cantante Norah Jones deleitó a todos los presentes con algunos de sus éxitos musicales como Sunrise, Don’t Know Why y Come Away with Me.