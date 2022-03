Acompáñanos a la exclusiva 'Riviera Dinner', la gran gala benéfica de Cannes

Días de lujo y moda en Cannes. La localidad costera de la Riviera Francesa celebra su festival cinematográfico en la que acoge a una de las ediciones con mayor expectación tras su cancelación en 2020 por la crisis sanitaria del coronavirus. Estamos siendo testigos de momentazos sobre su alfombra roja tras una jornada inaugural de lo más impactante. Sin embargo, este certamen también viene acompañado de espectaculares fiestas. Una de ellas, cita ineludible y esperadísima, es Riviera Dinner, la gran cena de la solidaridad y subasta organizada por Naked Heart France, asociación benéfica en apoyo a la infancia que fue fundada por la modelo Natalia Vodianova. Y esta edición 2021 brilla de forma muy significativa, pues cuenta con el apoyo de la firma de Alta Joyería Bvlgari, a quien acompañamos durante la velada para mostrarte lo que solo podrás ver en ¡HOLA! con fotografías exclusivas de la noche.

De Milán a la alfombra roja de Cannes

El pasado mes de junio, Milán se vestía de fiesta y acogía tres eventos excepcionales de Bvlgari. La compañía romana hacía brillar a la ciudad italiana con estas celebraciones con las que lanzaba su última colección de Alta Joyería, Magnifica 2021. Desfiles, conciertos exclusivos y una oferta gastronómica con estrellas Michelin en lugares emblemáticos de esta cuna de la moda para desvelar unas creaciones con gemas exclusivas, cuyos secretos pudiste conocer en exclusiva en ¡HOLA! Ahora, viajamos 352 kilómetros para descubrir todo lo que ha ocurrido en esta noche solidaria de Cannes.

Riviera Dinner, una tradición solidaria en Cannes

En 2004, la modelo Natalia Vodianova creó la Fundación Naked Heart con la que ayudar a niños con necesidades especiales en Rusia. Diez años después, lanza la filial francesa, Naked Heart France, con el mismo objetivo de dar apoyo a estos y sus familiares. A través de ella, organiza Riviera Dinner, una emotiva velada en Cannes que Bvlgari no ha dudado en apoyar. “La generosidad es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa que compartimos con nuestra amiga Natalia Vodianova y su Fundación Naked Heart. Estamos felices y orgullosos de estar al lado de una organización benéfica que está tan comprometida con la creación de oportunidades de vida para niños con necesidades especiales. Los niños son nuestro futuro y Bvlgari, con la Fundación Naked Heart, así como con nuestro socio Save the Children desde hace poco tiempo, está a la vanguardia en su protección y apoyo”, ha precisado el director ejecutivo de esta firma de joyas, Jean-Christophe Babin.

Un subasta comprometida con los menores más desfavorecidos

Bvlgari ha querido colaborar de forma comprometida en esta velada a través de su participación activa en la gran subasta que se lleva a cabo a favor de Naked Heart France. En concreto, son dos las reseñables donaciones con las que deleitó a todos los presentes. Por un lado, ofreció una experiencia de lujo en Resort de lujo en Bali, donde se podrá disfrutar de cuatro noches para dos personas en una de las Ocean Cliff Villas con vistas al Océano Índico, así como de su oferta gastronómica y tratamientos de spa. Por otro lado, quiso estar presente cediendo un collar único hasta la fecha. Una pieza que aprovecha la ocasión para ser presentada mundialmente y que pertenece a su línea B.Zero 1. De oro blanco y pavé de diamantes, esta creación tiene un valor de 58.000 euros.

El listado VIP de invitados

Tras impactar en la alfombra roja del festival, Nieves Álvarez volvió a demostrar cómo ser la más elegante en esta gala con un vestido semitransparente de Giorgio Armani Privé, que acompañó de espectaculares piezas de Bvlgari. Junto a ella, también pudimos ver al modelo Jon Kortajarena, con traje beis y camiseta blanca. Sin embargo, no fueron los únicos presentes en esta velada, también formaban parte del listado VIP de invitados el actor mexicano Alejandro Speitzer, la modelo Anna Cleveland o la artista Solange Smith, entre otros. Tampoco faltó el CEO de la compañía de Alta Joyería desde 2013, Jean-Christophe Babin.

Un viaje en barco y la actuación del actor Darren Criss

Para disfrutar de esta gran velada, todos los invitados tuvieron que viajar en barco el casi un kilómetro que separa el Port Canto de Cannes de la isla Santa Margarita, la mayor de las islas Lérins. Allí, la gala tenía como escenario los más de 1.000 metros cuadrados que posee La Guérite, un restaurante sobre una cala rocosa en el que se puede degustar un exquisito menú de cocina mediterránea por parte del chef griego Yiannis Kioroglou (1981, Atenas). Allí y siguiendo la recomendación de una etiqueta rewear an iconic look (‘volver a llevar un look icónico’), todos pudieron disfrutar de un cóctel y una cena, antes de ser testigos de una noche benéfica presentada por la filantropa Alisa Volskaya en copresentación con la modelo Anna Andres. Unas horas llenas de emoción que contaron con la actuación del actor y cantante Darren Criss, protagonista de series de televisión con Glee, El asesinato de Gianni Versace:American Crime Story o Hollywood.