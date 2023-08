Víctor Manuel rinde homenaje a su hija Marina y desvela el origen del tema 'Nada nuevo bajo el sol'

Víctor Manuel ha causado furor en el festival Starlite. Después de siete años sin pisar el escenario marbellí, el cantante asturiano ha hecho vibrar a su público incondicional con algunas de sus canciones más populares, como Soy un corazón tendido al sol y Nada me sabe tan dulce como tu boca. Todos estos temas se recogen en su nuevo álbum recopilatorio La vida en canciones, el cual está promocionando en la gira 75 aniversario, el escenario todo lo cura.

Entre los cientos de fans allí congregados había una persona muy especial para el intérprete de 76 años, su hija Marina San José a la que quiso dedicar el tema Nada nuevo bajo el sol, cuya letra relata el paso de la infancia a la edad adulta de la pequeña de su casa. “Si tenía miedo siempre me llamaba. Le contaba cuentos para ir a la cama y no se soltaba nunca de mi mano. Nada nuevo bajo el sol. No hay ninguna novedad. Que los hijos igual que llegan se van".

El artista compone todos sus temas y quiso explicar al público cuál era el origen de este sencillo. “Una tarde llegó mi hija Marina del colegio. Yo estaba componiendo y me soltó ¿tú me has escrito alguna vez una canción?”, comenzó su relato anecdótico. “Sí bonita, te he escrito una, pero la canta tu madre. Se titula Niña de Agua”. Sin embargo, la actriz no quedó del todo satisfecha con la respuesta. “Ah yo era muy pequeña entonces me refería si me habías escrito una más actual porque Jorge me ha escrito una”.

Algo molesto por esta competencia inesperada, Víctor Manuel se puso manos a la obra logrando estos hermosos versos que se han convertido en todo un himno. “Dichoso Jorge pensé. Me puse un poco tenso. A los pocos días le escribí esta canción. Cuando la escuchó la verdad es que le gustó mucho. Y bueno, yo, por cierto, la verdad es que la canción de Jorge nunca la he escuchado”, bromeó provocando una gran carcajada.

Sin duda, una velada repleta de guiños a su querida familia porque su hijo mayor, David que es compositor, productor y arreglista, le acompañaba en el escenario.

La protagonista de Amar en tiempos revueltos no era la única celebrity que estuvo disfrutando del recital, ya que en las gradas también se encontraban Pedro J. Ramírez con su mujer Cruz Sánchez de Lara, Fernando Martínez de Irujo, el cómico Héctor de Miguel y Paula Echevarría. Precisamente, esta última ha compartido parte del espectáculo a través de sus perfiles públicos y ha declarado que estaba muy emocionada por ser testigo del arte de su paisano, e, incluso, ha llevado su bandera del principado para animar.