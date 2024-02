Ana Belén recuerda la peor etapa de su vida junto a Víctor Manuel: 'Lo perdimos todo y con muchas deudas'

Llevan juntos más de medio siglo y, como es lógico, durante un tiempo tan largo han tenido momentos mejores y peores. Detrás del éxito que todos les conocemos, hay también una parte de fracaso y resignación cuando las cosas no salieron tan bien como ellos esperaban. De hecho, tal y como la define la propia Ana Belén, fue una etapa "terrible y muy triste" junto a su inseparale Víctor Manuel por un proyecto profesional que empezó muy bien pero acabó de forma desastrosa.

Ocurrió a finales de los 80 y principios de los 90, cuando entre las muchas inquietudes que tenía el cantante asturiano este se decidió por montar una compañia propia para hacer cine. "Recuerdo que no lo pasé muy bien y era una época jodida", ha confesado su esposa en una entrevista con Jordi Évole. "Teníamos muchos problemas económicos con la productora", apostilla la intérprete de míticas canciones como La Puerta de Alcalá y Agapimú.

Al principio, la cosa parecía funcionar gracias a títulos que pusieron en marcha como Yo soy esa, el debut de Isabel Pantoja en la gran pantalla y donde esta vivió un sonado romance con el actor José Coronado. Sin embargo, mientras que ese largometraje deslumbró en la cartelera (recaudó el doble de lo había costado) dada la gran popularidad de su protagonista, su continuación llamada El día que nací yo no conseguiría ni mucho menos seguir su estela y pinchó en taquilla.

Según rememora Ana Belén, "una productora no vive del éxito de una película" ya que es una empresa como cualquier otra, donde en este caso tiene que contar con un catálogo mayor que cuente con el respaldo del público. "Todo lo que ganamos, lo perdimos... y con deudas, muchas deudas", señala sobre aquel sueño cumplido de Victor Manuel que terminó por convertirse en una auténtica pesadilla. "Fue fatal", añade sobre el balance nada positivo que hubo en su cuenta de resultados.

"No fui nada feliz en esa época de la productora", reiteraba la cantante de 72 años, quien ha desvelado que aquello también les pasó factura como matrimonio: "Era difícil porque no podíamos echarnos nada en cara. Los dos estábamos ahí. Fue un momento que no sabía cómo saldríamos", ha relatado. Afortunadamente, "Víctor compuso A dónde irán los besos y volvió otra vez a retomar conciertos y tal...", explica en relación a cómo comenzaron a asomar la cabeza.

Así, gracias a la faceta de compositor del artista y sus nuevos temas que triunfaban entre el público, cuenta Ana Belén que su marido "empezó a pagar" todo lo que debía. Si nos fijamos en su currículum cinematográfico, siempre quedarán algunas propuestas que forman parte de la historia de nuestro séptimo arte como Divinas palabras (cuatro premios Goya) o Bajarse al moro. Después, el fin llegaría con Tirano Banderas, que ni siquiera pudo acabar de producir tras arruinarse por completo.

Descubre a la familia de Ana Belén y Víctor Manuel: de su hijo menos conocido a sus nietos

Ana Belén, emocionada de compartir escenario por primera vez con su hija

Los Javis y Ana Belén presentarán la gala de los Premios Goya 2024