Carlos Right, concursante de 'OT 2018', y la modelo Claudia Torregrosa anuncian su compromiso

Carlos Right (30 años), exconcursante de Operación Triunfo 2018 y la influencer Claudia Torregrosa (24) se han prometido. Su relación comenzó en el verano de 2020, poco después de la ruptura del cantante con Julia Medina, su compañera de concurso. Fue Claudia quién hizo entonces público su noviazgo, compartiendo su álbum de fotografías más personal durante un romántico viaje a Ibiza.

La pareja nunca ha ocultado su historia de amor, y no son pocos los mensajes románticos que se envían a través de sus perfiles públicos. Tras más de tres años de relación, han decidido dar un paso más en su historia de amor: "Eres la suerte de mi vida, me muero de ganas de casarme contigo. SÍ, todos los días de mi vida". Con estas bonitas palabras, acompañadas de las imágenes del anillo, la pareja ha compartido con sus seguidores un momento que sin duda no olvidarán jamás.

Carlos Right, de 'OT' 2018, anuncia que se retira de la música y explica los motivos en una carta

Desde su salida de la popular Academia, Carlos Right, ha estado muy centrado en su carrera musical, apartado de los focos mediáticos. Durante estos años ha publicado su primer disco Atracción y algunos singles. Además, el cantante ha colaborado en varias ocasiones en algunos programas de Televisión, como el MediaFest Night Fever de Telecinco. Sin embargo, el artista decidió dejar la industria musical, dando una explicación a sus seguidores a través de un comunicado en sus redes sociales: “Os quiero contar que dejo la industria musical. Un mundo en el que me metí hace cinco años, sin saber nada de él, cometiendo mil errores, siendo inocente y dejándome llevar. Un mundo que, a pesar de que me ha dado personas maravillosas, también me ha hecho mucho daño y no va conmigo. Por eso, hoy me despido de él”, sentenció.

Modelo, actriz e influencer: así es Claudia Torregrosa, novia del extriunfito Carlos Right

Claudia Torregrosa, por su parte, es natural de Barcelona, tiene 24 años y es modelo. Entre sus trabajos más conocidos destaca cuando en febrero de 2020 se subió a la pasarela de la 080 Barcelona Fashion de la mano de la marca handmade LAAGAM, la misma firma que ha vestido en varias ocasiones a Rosalía. Además de su pasión por la moda ha realizado dos cortometrajes, uno de ellos titulado Un desayuno ligero. La influencer se está formando como actriz y ha realizado múltiples 'workshops' de teatro en distintas escuelas.

Así es Abril Zamora, la nueva profesora de interpretación de OT

Una joven valenciana se equivoca en el casting de 'Operación Triunfo' y acaba cantando con Vicco