Carlos Right, de 'OT' 2018, anuncia que se retira de la música y explica los motivos en una carta

Carlos Right, (exconcursante de Operación Triunfo 2018), acaba de dejar sin palabras a los miles de seguidores que le siguen en sus redes sociales, cuando ha compartido con todos ellos una carta en la que anuncia que abandona el mundo de la música y explica los motivos que le han llevado a tomar esta importante decisión en su carrera. Aunque admite que la música le acompañará siempre, reconoce que no lo hará dentro de la industria en la que entró a formar parte cuando salió del conocido formato televisivo hace 5 años, y que, según sus propias palabras: "Me ha hecho mucho daño y no va conmigo". ¿Quieres saber más? ¡Dale al play!

