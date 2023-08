Paula Vázquez relata por primera vez su momento más duro: 'Tuve un embarazo ectópico y me quedé estéril'

La sonrisa y la profesionalidad son sus armas más potentes cuando se pone frente a las cámaras, ante las cuales se desenvuelve a la perfección después de décadas encadenando proyectos y encumbrada como una de las presentadoras más queridas y valoradas de nuestro país. Paula Vázquez (48) disfruta de un verano apasionante marcado por su 'vuelta a casa', a RTVE, donde ejerce desde hace un mes de maestra de ceremonias en El puente de las mentiras. Este espacio en el que cada semana recibe en el plató a diferentes rostros conocidos supone su esperada vuelta tras mantenerse alejada de los focos durante una temporada en la que ha vivido un duro episodio del que ha hablado por primera vez.

Durante mucho tiempo fue uno de los buques insignia de Mediaset, pero en 2010 se terminó su vinculación con la cadena, desencadenándose al mismo tiempo un annus horribilis en el terreno personal. "Fueron demasiados guantazos. Cuando me despiden de Cuatro, fallecen mis dos abuelas, que eran mi motivo para vivir. Tuve un embarazo ectópico, que también fue un shock para mí, y me quedé estéril", ha relatado durante una entrevista en La ventana, de Cadena Ser.

Paula, completamente volcada en su padre tras ser diagnosticado de cáncer de pulmón, ha asegurado que aquella complicada situación le llevó a tomar una drástica decisión: alejarse de la tele como profesional y también como espectadora. Además, quedó sumida en una depresión que inicialmente no supo detectar pero que tiempo después la llevó a buscar ayuda. Durante tres años tuvo tratamiento y psicoanálisis, una práctica con la que asegura haber aprendido mucho de sí misma y de los demás.

En 2021, durante la presentación de Celebrity Bake Off, Vázquez ya habló con ¡HOLA! de este problema de salud que años más tarde se manifestó con ataques de ansiedad. "La vida real me supera cuando paro de trabajar. También me 'quemé' un poco cuando me echaron de Fama y Pekín Express. Éramos líderes con los dos formatos y me cambiaron. Eso me dolió. Ahora, sin embargo, me vienen bien esos parones", relataba.

Una nueva etapa sin mirar atrás

El paso del tiempo le ha permitido tener otras perspectivas y ha hecho que todo se recoloque. Ella misma ha reconocido que vuelve a tener la puerta abierta en Mediaset, empresa que tiene una nueva directiva tras la salida de Paolo Vasile, que ha sido consejero delegado durante 23 años. Pero independientemente de las propuestas que reciba, Paula sigue fiel a los valores con los que comenzó su carrera hace casi tres décadas: defender formatos y no cadenas.

