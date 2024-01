La vida personal de Paula Vázquez: su pasado sentimental y la razón de no haber podido tener hijos La presentadora gallega, de 49 años, regresa con ilusión al concurso 'Bake Off: famosos al horno'

Paula Vázquez ha regresado con más ilusión que nunca a la televisión en el programa Bake Off, un concurso en el que Ana Boyer, Rocío Carrasco, Julio Iglesias Jr. o Alba Carrillo medirán su habilidad y destreza en la elaboración de platos de repostería. La presentadora de televisión, de 49 años, dio anoche el pistoletazo de salida a este reality en el que los concursantes deberán superar numerosos retos ante un jurado exigente formado por el chef Paco Roncero, la repostera Eva Arguiñano y el pastelero Damián Betular.

Vestida con un traje de chaqueta rojo y con esa simpatía y naturalidad que siempre la ha caracterizado, Paula volvió a demostrar por qué es una de las presentadoras más queridas y admiradas de la televisión. Después de un tiempo alejada de los medios para cuidar de su padre enfermo que falleció el pasado mes de abril a causa de un cáncer, la presentadora gallega volvió a la televisión el pasado verano para presentar El puente de las mentiras, y la primera edición de este concurso, Celebrity Bake Off, en Amazon Prime, Ahora el reto es mayor y se emite en la 1 de TVE con el nombre de Bake Off: famosos al horno.

La salud mental y la maternidad

Recordemos que la presentadora, que saltó a la fama como azafata del Un, dos, tres…responda otra vez, se enfrentó hace una década a una temporada muy complicada causa de una depresión y tuvo episodios de ataques de ansiedad. Habló de ello en la revista ¡HOLA!: "La vida real me supera cuando paro de trabajar. También me “quemé” un poco cuando me echaron de Fama y Pekín Express. Eramos líderes con los dos formatos y me cambiaron. Eso me dolió".

Hace apenas unos meses relató el duro episodio que tuvo que vivir y no había contado hasta entonces y que desencadenó en una depresión que inicialmente no supo detectar pero que tiempo después la llevó a buscar ayuda. "Tuve un embarazo ectópico, que también fue un shock para mí, y me quedé estéril", contó en una entrevista en la cadena Ser. Eso le llevó a tomar la drástica decisión de alejarse de la tele como profesional y también como espectadora. Ahora, sin embargo, asegura que está plenamente recuperada y por su edad le vienen bien de vez en cuando hacer esos parones en televisión.

Su vida amorosa

En cuanto a su vida sentimental, Paula siempre ha dicho que no ha tenido suerte en el amor. "Vivir con alguien toda la vida lo veo como una utopía. Me gustaría, pero no veo muy real eso de 'hasta que la muerte nos separe", declaraba. En los años 90 mantuvo una relación con el jugador de baloncesto Sergio Luyk, hijo de Clifford Luyk y Paquita Torres, con quien rompió en 1999, y años después fallecía a causa de un cáncer en 2008. Otra de sus relaciones conocidas fue junto al presentador Joaquín Zamora, con el que mantuvo un noviazgo varios años hasta 2005. Hubo rumores de una posible relación con otro jugador de baloncesto, Michael Olowokand, o incluso con el futbolista José María Gutiérrez 'Guti', aunque dijeron que fue una broma, les vieron besándose por las calles de Madrid. La última historia de amor de la que se habló fue la que mantuvo en 2018 con Germinal Torremocha, un iluminador de televisión, pero que nunca se llegó a confirmar.

En el terreno profesional, programas como El juego del euromillón, Gran Hermano, Supervivientes, Pekín Express avalan su brillante trayectoria. Ahora vuelve con más fuerza que nunca e ilusiones renovadas en este formato de Bake Off: famosos al horno con unos concursantes de diversas índole. "Hay una amalgama de personalidades, profesiones y carácteres. Hay carácteres más estables, como una fondue y hay otros como un postre de peta zetas. Pienso en Alba Carrillo como más explosivos y otros más entrañables, como Rocío Carrasco. Hemos vivido momentos muy dulces con los hermanos que han venido, como Julio Iglesias Jr con Ana Boyer, los Salinas y las Azúcar Moreno. También hemos visto competitividad, o al menos ganas de superarse", confiesa a RTVE Paula Vázquez, que este año cumplirá 50 años y sigue siendo dueña de un físico espectacular.

