Paula Vázquez regresa a la televisión tras estar volcada en el cuidado de su padre

Paula Vázquez es historia viva de la televisión. Su trayectoria la avala y aunque ha tenido épocas en las que haya preferido alejarse de los focos para coger carrerilla, la presentadora gallega, de 48 años, sabe desenvolverse como nadie delante de una cámara de televisión. Sus trabajos como modelo con tan solo 13 años le fueron dando las tablas necesarias para hacer frente a diferentes retos y con 19 años se presentó ante el gran público como azafata del popular concurso Un, dos, tres... responda otra vez después los proyectos no dejaron de llamar a su puerta, El juego del euromillón, Gran Hermano, Supervivientes ,Pekín Express o Celebrity Bake Off, que se emitió en Amazon Prime Video en 2021.

Ahora y tras un año dedicándose en cuerpo y alma al cuidado de su padre, José Ramón, quien padece cáncer de pulmón y por el que se trasladó a Barcelona para estar más cerca de él, Paula ha aceptado un nuevo reto profesional en TVE presentado el programa El puente de las mentiras, una adaptación de un exitoso formato británico en el que un equipo compuesto por personas muy conocidas del mundo de la tele, la cultura y el deporte, competirá cruzando un puente. Los jugadores deben tratar de ir de un punto a otro pisando las verdades y evitando las mentiras, o arriesgarse a quedar fuera del juego.

Paula, quien también hizo sus trabajos como actriz en series como Canguros junto a Maribel Verdú o Divinos al lado de Santi Millán, tuvo que echar el freno en seco durante tres años en 2014 debido a la ansiedad y a la depresión. "Se me había caído el pelo y tenía todos los síntomas de una depresión, pero no fui consciente de que la tenía", explicó en Vanity Fair.

Sin embargo, eso, afortunadamente, forma parte del pasado y la presentadora gallega ha recuperado por completo la frescura, la energía y la espontaneidad que le caracterizan y que es, sin duda, su seña de identidad. Con su larga y característica melena rubia, la gallega continúa conservando un físico espectacular, del que recientemente presumía en sus redes sociales luciendo abdominales en bikini.

Reticente a hablar de su vida personal, su última relación conocida fue en 2018 con un iluminador de televisión que nunca llegó a confirmar, Paula no ha tenido demasiada suerte en el amor y por aquella época declaraba. "Vivir con alguien toda la vida lo veo como una utopía. Me gustaría, pero no veo muy real eso de 'hasta que la muerte nos separe'". Además, en 2013, la presentadora declaraba en ¡HOLA!: "Estoy pensando congelar óvulos porque veo que me hago mayor". "Me gustaría ser madre, si encuentro la persona perfecta para ello" añadía.