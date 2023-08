15 años de 'Mamma mia!': ¿Qué ha sido de sus protagonistas?

Nadie lo diría pero ya han pasado 15 años desde que se estrenó Mamma mia!, la película basada en el musical de ABBA que ya se ha convertido en un clásico. La cinta causó sensación en el verano de 2008 cuando se lanzó y lo sigue haciendo porque sigue siendo una propuesta original, fresca y divertida que, por más tiempo que pase, nunca te cansas de ver porque siempre te deja con una sonrisa en la boca.

El filme cuenta la historia de Donna Sheridan (Meryl Streep), una madre soltera que está a cargo de un hotel ubicado en una paradisíaca y mística isla griega, y de su hija Sophie (Amanda Seyfried), a quien Donna jamás ha revelado la identidad su padre. Poco antes de casarse, la joven encuentra el antiguo diario de su madre y descubre a los tres hombres que podrían ser su progenitor: Sam, Bill y Harry (Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård y Colin Firth). Decidida a saber la verdad, Sophie invita a los tres a su boda sin avisar a su madre, lo que desata un sinfín de dramas, risas y números musicales icónicos.

Esta inolvidable cinta cuenta con uno de los elencos más estelares de la historia del cine, todos son grandes estrellas que han seguido trabajando en Hollywood ¿quieres hacer qué ha sido de los protagonistas de Mamma mia! tres lustros después de su estreno? ¡Te lo contamos!

Encabezando el reparto tenemos a una inconmesurable Meryl Streep, es la leal pero ansiosa Donna, los fans del filme lno pueden olvidar sus espectaculares números musicales y su sublime interpretación. En 2018, parte del elenco volvió a reunirse para la secuela Mamma Mia!: Una y otra vez, si bien Meryl solo tuvo una breve aparición, contó con la incorporación de Lily James como una Donna más joven y con un cameo de Cher como su madre, Ruby Sheridan. Pero la creadora de las películas, Judy Craymer recientemente apuntaba a que "si el guion es correcto" la veterana artista podría regresar para la tercera parte que, al parecer, ya está comenzando a gestarse.

Antes de asumir este papel, Meryl Streep ya era una actriz consolidada con una larga filmografía. Saltó a la fama en la década de los ochenta con cintas como Kramer contra Kramer y La decisión de Sophie, papeles por los que recibió un Oscar a la Mejor actriz de reparto en 1980 y a la Mejor actriz en 1983. A día de hoy, la artista continúa actuando en películas aclamadas por la crítica y el público. En 2011, ganaba su tercer Premio Oscar a la Mejor actriz por su interpretación de Margaret Thatcher en La dama de hierro. Meryl, de 74 años, ha recibido 21 nominaciones al Oscar, siendo la mujer con más candidaturas en la historia.

La protagonista de Los puentes de Madison ha seguido ampliando su extensa lista de éxitos con títulos como Doubt, Julie y Julia, The Iron Lady, Into the Woods, Florence Foster Jenkins, Don't Look Up y la segunda temporada de Big Little Lies, entre otros.

Los cuatro hijos de Meryl Streep también se han aventurado en el mundo del arte, no es de extrañar con una madre actriz y un padre, Don Gummer, escultor. Su hija Louisa Jacobson, que también es modelo, es la protagonista de la serie de HBO The Gilded Age; Mamie es conocida por su trabajo en la serie Emily Owens; Grace ha trabajado en películas como Standing Up, Falling Down y en series como Dr. Death; por último tenemos a Henry, su primogénito y su único hijo varón que, además de actor, es músico.

Los inmensos ojos azules de Amanda Seyfried y sus sonrosadas mejillas hicieron que nada más verla en el papel de Sophie adorásemos su personaje, un papel principal que asumió sin esfuerzo y con gran talento. La bella actriz repitió el rol en la secuela de la película y estaría encantada de volver a formar parte de la tercera. "Si fuera por mí, sí, por supuesto, habría ocho Mamma Mia!. ¿Sabes lo divertido que es eso?", reconocía en 2021 en The Late Show de Stephen Colbert, una deseo que cada vez está más cerca de convertirse en realidad.

Desde entonces Amanda Seyfried, de 37 años, ha interpretado muchos y muy variados personajes en películas como Cartas a Julieta o Querido John. En 2012 volvía al género musical en la gran pantalla para interpretar a la dulce Cosette en Los Miserables, junto a Hugh Jackman y Russell Crowe. Entre los ultimos proyectos de la protagonista de Chloe están La apariencia de las cosas, A Mouthful of Air, The Dropout, donde daba vida a la intrigante Elizabeth Holmes, y la serie de The Crowded Room que ha rodado junto a Tom Holland.

Su vida personal también podríamos decir que es de película ya que, en 2017, la actriz se fugó con su ahora esposo, Thomas Sadoski. Desde entonces, la pareja ha dado la bienvenida a dos niños: su hija Nina y su hijo Thomas Jr.

Pierce Brosnan encarnaba a Sam Carmichael, dejando claro que, además de sus múltiples cualidades como agente 007, también tenía licencia para cantar y bailar gracias a sus dotes musicales y a que se desenvolvía a las mil maravillas en un musical. Tras encarnar al investigador Remington Steele, el actor irlandés se hizo mundialmente famoso por meterse en la piel, en repetidas ocasiones, del mítico James Bond, de hecho, Mamma mia! fue una de sus primeras películas tras abandonar este icónico papel.

Desde entonces, Brosnan, de 70 años, ha protagonizado películas como The Ghost Writer, Spinning Man y llegando incluso a unirse al universo DC con Black Adam. Recientemente ha estrenado la comedia de Netflix Unos suegros de armas tomar.

El pasado mes de mayo inauguraba su primera exposición de arte en Los Ángeles, describiendo esta nueva faceta profesional como "un viaje bastante largo". La muestra, llamada So many dreams contaba con 50 cuadros, 100 dibujos, NFTs y un cortometraje en el que se abría hablando sobre sus inicios en la pintura, pero también en el cine y en el consuelo que encontró en el arte tras la muerte de su primera mujer, Cassandra Harris.

Interpretando a Harry Brigth, un audaz hombre de negocios británico, estaba Colin Firth, cuya revelación final con un guiño al público gay se ganó muchos aplausos en las salas de cines. Acostumbrado a verlo en papeles en los que aparece más encorsetado hizo que nos sorprendiéramos de su talento para los musicales. Diez años después, en 2018, el protagonista de El diario de Briget Jones volvía a Skopelos, isla griega donde se rodó la película y que se convirtió en un auténtico fenómeno turístico, junto al resto del elenco para rodar Mamma mia!: Una y otra vez.

Pero si hay que destacar uno de los trabajos del protagonista de Love Actually, de 63 años, es su brillante papel como el monarca Jorge VI en El discurso del Rey, un personaje que le hizo alzarse como ganador de un Oscar al Mejor actor. Colin Firth también ha encabezado la exitosa franquicia Kingsman y el thriller sobre crímenes reales de HBO Max, The Starcase.

Completando el trío de posibles padres de Sophie por haber vivido una aventura en el pasado con Donna está Bill Anderson, interpretado por Stellan Skarsgård, de 72 años, quien también estuvo presente en la secuela. Desde Mamma Mia!, el actor sueco ha protagonizado otros éxitos cinematográficos como Dune y Thor, y también ha formado parte de proyectos en la televisión como Chernobyl para HBO Max.

Tres de sus ocho hijos han seguido sus pasos en el mundo de la interpretación: Alexander, de 46 años, que acaba de ser papá y está triunfando con su papel de Luke en la serie Succession, Gustaf, de 42. y Bill, de 32. Este último reconocía que "quería ser actor desde que era un niño", en una entrevista con People en 2016. Además el protagonista de John Wick 4 explicaba que "cuando llegué a la adolescencia pensé, ¿realmente quiero esto o es solo porque quiero seguir los pasos de mi padre?". Finalmente, resolvió la duda y ganó su vocación y la suerte de tener en su progenitor un espejo profesional en el que mirarse.