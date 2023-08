La transformación física del cantante Raúl desde que saltó a la fama con 'Sueño su boca'

Loading the player...

Si hay un cantante español que revolucionó por completo el verano del año 2000, ese fue, sin duda, Raúl Fuentes. ¿Quién no ha coreado alguna vez su pegadizo tema Sueño su boca? Con este tema intentó representar a España en Eurovisión, quedándose a las puertas en la preselección, pero consiguiendo algo mucho más complicado: hacerse un hueco en el competitivo mercado discográfico. Su andanza en la música no se detuvo ahí, sino que, de hecho, dos décadas más tarde continúa ejerciendo como cantante. ¿Quieres saber cómo es ahora? Dale al play y no te lo pierdas.

