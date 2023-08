De los nuevos personajes a las nuevas tramas: las primeras imágenes de la cuarta temporada de 'Sex education'

Ya queda muy poco, tan solo un mes y medio para que se estrene la cuarta y última temporada de Sex Education, una serie que, desde su estreno en 2019, se ha convertido en una de las ficciones más vistas y aclamadas de Netflix. La vuelta al cole se hará más llevadera con el lanzamiento, el 21 de septiembre, de los nuevos capítulos pero, para que la espera no se haga eterna para los fieles seguidores de esta comedia británica que aborda como ninguna las relaciones íntimas y humanas en la adolescencia, la plataforma digital ha compartido las primeras imágenes de la nueva tanda de episodios en las que podemos a ver a algunos de los rostros más icónicos de esta producción y obtener una visión más profunda de cómo se desarrollarán sus tramas.

"Estamos increíblemente orgullosos de Sex Education y nos sentimos en deuda con nuestros brillantes guionistas, el reparto y el resto del equipo, que ha puesto tanto corazón en la realización de cada episodio. Hemos trabajado sin descanso para mostraros el final, y estamos impacientes por compartirlo con vosotros", con estas palabras anunciaba Laurie Nunn, creadora de la serie, el final definitivo de la ficción haciendo que su nerviosismo porque veamos el resultado se funda con las ganas que los seguidores tienen por saber qué pasará con sus personajes favoritos.

Aunque ha habido algunas bajas importantes, Asa Butterfield sigue encabezando el reparto como Otis Milburn, acompañado de Gillian Anderson (Doctora Jean F. Milburn, madre del protagonista), Ncuti Gatwa (Eric Effiong), Aimee-Lou Wood (Aimee Gibbs), Emma Mackey (Maeve Wiley), Connor Swindells (Adam Groff), Kedar Williams-Stirling (Jackson Marchetti), Mimi Keene ( Ruby Matthews), George Robinson (Isaac Goodwin), Chinenye Ezeudu (Vivienne Odusanya), Dua Saleh (Cal Bowman), Alistair Petrie (Michael Groff), Samantha Spiro (Maureen Groff), Jim Howick (Colin Hendricks), Rakhee Thakrar (Emily Sands ) y Daniel Ings (Dan).

En esta última temporada también habrá nuevos rostros. Aunque la plataforma de streaming no ha desvelado detalles sobre sus personajes se unirán a la serie el actor ganador de un Emmy y protagonista de Schitt's Creek, Dan Levy, Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), la actriz y modelo Jodie Turner Smith, así como el humorista Eshaan Akbar y los recién llegados Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.

Si eres de los fieles seguidores de la serie y has visto las temporadas anteriores, sigue leyendo, si no, te avisamos de que puede haber algún spoiler. Pero, antes de contarte sobre la nuevas tramas, recapitulemos qué ocurrió en el final de la tercera temporada: Eric y Adam han roto, y está claro que este último necesita asistir a terapia para procesar todos los años que pasó sin reconocer su orientación sexual. Sin embargo, su ex parece dispuesto a reconciliarse con él cuando esté mejor.

Mientras tanto, tras haber revelado sus verdaderos sentimientos a Otis, Maeve se dirige a EE.UU. para estudiar en el extranjero. El joven le ha dejado claro que, cuando regrese la estará esperando, pero es un adolescente y los adolescentes nunca han sido especialmente buenos cumpliendo promesas. En cuanto a la madre de Otis, Jean, da a luz a una niña y, mediante una prueba de ADN, se entera de que el padre del bebé es desconocido. Para rematar los turbulentos acontecimientos, Moordale, el instituto en el que estudian los chicos, ha sido vendido.

La última temporada acababa en todo lo alto... ¿qué pasará en la cuarta? Tras el cierre de Moordale, Otis y Eric se enfrentan a un nuevo reto: su primer día en Cavendish Sixth Form College. Mientras que Otis está nervioso por la creación de su nuevo consultorio sexual, Eric reza para que no vuelvan a convertirse en perdedores. Este centro de estudios es un choque cultural para todos los estudiantes de Moordale; ellos pensaban que eran progresistas pero este nuevo colegio es otro nivel: hay yoga diario en el jardín comunitario, un ambiente de sostenibilidad muy fuerte y un grupo de chicos que son populares por ser... ¿amables?

Viv está totalmente atraída por el enfoque no competitivo del centro, dirigido por los estudiantes, mientras que Jackson, que ha cambiado de imagen, sigue luchando por olvidar su historia con Cal.

Por su parte, Aimee prueba algo nuevo haciendo un curso de Arte y Adam trata de resolver si la educación convencional es para él. En Estados Unidos, Maeve vive su sueño en la prestigiosa Universidad de Wallace, donde recibe clases del escritor Thomas Molloy. Otis suspira por ella mientras se adapta a no ser el hijo único en casa, ni el único terapeuta en el campus… Muy pronto, además de a través de estas fotografías, podremos ver todo lo que sucede en la cuarta temporada con nuestros propios ojos y... ¡las ganas van en aumento!