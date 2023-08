Bailarina de tango, mamá y aficionada a las viñetas: así es Audrey Fleurot, la actriz protagonista de 'ACI'

Si has puesto la televisión los jueves por la noche y has visto alguna vez ACI: Alta Capacidad Intelectual, seguro que te habrás quedado pegado a la pantalla medio hipnotizado viendo a Morgana Alvaro, la mujer de la limpieza de una comisaría cuyo alto cociente intelectual hará que se convierta en consultora de la Policía. Sin duda, un personaje peculiar al que, una vez que has visto en acción, ya no puedes olvidar, y que está interpretado de manera magistral por Audrey Fleurot. Te descubrimos cómo es la actriz, en lo profesional y en lo personal, que se esconde detrás de un rol tan especial.

En la exitosa serie policíaca francesa de Antena 3 Audrey es Morgana una mujer temperamental que es autodidacta. No ha contado con una formación adecuada, no terminó la secundaria pero cuenta con un cociente intelectual de 160. Proviene de una familia muy pobre, pero compensa sus carencias y sus estrecheces económicas con su intuición. No le importa lo que la gente piense de ella, es resolutiva, desinhibida y muy impulsiva. Defiende a los desfavorecidos y cuando ve una injusticia no puede mantener la boca cerrada.

Odia todo lo que represente el orden y la moralidad, pese a ello, pasará de fregar las dependencias policiales a convertirse en consultora de la Policía en la investigación de diferentes casos. Será la única capaz de descubrir a los culpables de los crímenes que se crucen en su camino mientras saca de quicio a todos los que la rodean.

Morgana ha marcado al espectador y también a Audrey Fleurot, de 46 años, quien no esperaba el éxito que ha cosechado al darle vida. "Lo único que puedes hacer es interpretar un personaje con el mayor compromiso posible. Cuando leí el guion de 'ACI', que no era una comedia y por lo tanto estaba muy lejos del resultado final, el papel se me quedó grabado durante mucho tiempo", explicaba en una entrevista con el canal de noticias News in 24. Pero este no es el único rol importante o por el que reconocerás a esta intérprete nacida en París el 6 de julio de 1977, sino que ha formado parte de otros relevantes proyectos.

En su infancia Audrey no pensaba en ser actriz, sino artista de circo. De pequeña se pegaba el día frente a la televisión y se disgustaba si se perdía un capítulo de MacGyver, una ficción de los años 80 sobre un agente que siempre resolvía todos los problemas usando su inteligencia superior y sus amplios conocimientos técnicos, un personaje que, tal vez, le haya servido ahora como inspiración para Morgana.

Audrey daba sus primeros pasos en el mundo de la interpretación en el teatro, aunque pronto se cruzarían la televisión y el cine en su camino. En 2005, con 28 años, despegaba su carrera en su país natal gracias a la serie Kaamelott, donde se metía en la piel de La Dama del Lago, y a la popular ficción policial Engrenages, en la que era una abogada sin escrúpulos.

Años después, en 2011, llegarían a su vida sus oportunidades más internacionales. La primera de ellas de la mano de Woody Allen formando parte del elenco de Medianoche en París, película se que alzó con el Oscar a Mejor guion original. Aunque el suyo era un papel pequeño, Audrey Fleurot compartió reparto con Owen Wilson, Rachel McAdams, Adrien Brody, Marion Cotillard o Carla Bruni, entre otras grandes estrellas.

El segundo título con el que la artista llamó la atención del público más allá de las fronteras del país galo fue la película Intocable, la misma que dio a conocer internacionalmente a Omar Sy, el protagonista de la serie de Netflix Lupin. El filme, que narraba la historia de amistad entre un multimillonario (Francois Cluzet) que se había quedado tetrapléjico y su asistente, se consagró como la segunda cinta francesa más exitosa de todos los tiempos y fue la ganadora del Premio Goya a Mejor película europea en 2012. En ella, Audrey interpretaba a Magalie, una de las trabajadoras de confianza del protagonista de la que se enamoraba el personaje de Omar Sy.

En lo que respecta al ámbito personal, la protagonista de El bazar de la caridad comparte su vida con el actor y director francés Djbril Glissant, con el que lleva más de una década de relación, juntos daban la bienvenida al mundo a su primer hijo en 2015. Sobre su faceta como madre, la actriz ha tenido que lidiar con las constantes críticas a las que se veía expuesta por el hecho de que por su trabajo tuviera que pasar tiempo alejada del pequeño. "Con un niño, en cuanto surge el más mínimo problema, ya sea en la escuela o en cualquier lugar, nos centramos en la madre", aseguraba en una entrevista con TF1.

"Tengo la suerte de tener un compañero que trabaja en casa, que cuida a los niños", explicaba Audrey, quien añadía que esta "presión" un hombre en su lugar no la viviría. "Queríamos igualdad, queríamos trabajar como hombres", finalizaba lamentando que haya gente que aún no perciba la situación de la misma manera.

La actriz lleva más de una década bailando tango y entre sus aficiones también destaca una bastante curiosa: compartir con sus seguidores multitud de viñetas y carteles retocados y muy poco convencionales.