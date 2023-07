Los ataques de orcas en el Estrecho agudizan la conciencia medioambiental en la 41 Copa del Rey MAPFRE

A partir de mañana todas las miradas estarán puestas en las aguas de la bahía de Palma, para la jornada inaugural de la 41 Copa del Rey MAPFRE. Se celebrarán las primeras pruebas para los bellos ClubSwan 42 y 50 y para los Majorica ORC, en el grupo 1 de los cuales compite el “Aifos” de S.M. el Rey Felipe. La unidad real será como siempre protagonista en la que está considerada una de las mejores regatas del Mediterráneo, pero este año en los días previos también han sido noticia otras tres embarcaciones no tan conocidas. Y por motivos totalmente involuntarios.

En su travesía hacia Mallorca para participar en la competición brillantemente organizada por el Real Club Náutico de Palma, tres barcos han sufrido ataques de orcas en el Estrecho de Gibraltar. Han sido el “Corsario” de Jorge Durán, inscrito en Majorica ORC1; el “Kapote III” de Ignacio González Camacho, que compite en Majorica ORC3, y el “Tiro” del portugués Nuno Vasco Barreto, de la clase Majorica ORC2. A raíz de los incidentes, las tres embarcaciones tuvieron que realizar una parada de emergencia para reparar importantes daños en el timón.

“Las orcas nos medio levantaron el barco”

El “Corsario” fue el primero en sufrir el susto. En su travesía desde Galicia hacia las islas, las duras condiciones de viento en el Estrecho de Gibraltar les hicieron acercarse a la costa de Barbate. Entonces se produjo el fatídico encontronazo: “Tres de las orcas se quedaron mirando mientras una se tiraba al timón. La sensación que nos dio fue la de haber cogido una piedra, ya que nos medio levantaron el barco”, explicaba el armador, Jorge Durán.

Al encargado de trazar la ruta durante la travesía, José Martínez Redondo, aún se le nota el susto en el cuerpo: “Antes veías un animal de estos que se te ponía al lado y te llevabas un buen sobresalto porque son tan grandes como el barco y pesan siete toneladas, pero no interactuaban. Ahora, está claro que van a inutilizar el barco, te golpean hasta que pierdes el timón y te quedas a la deriva. Es un animal que si quiere te puede mandar al fondo sin ningún problema”.

Por suerte, el “Corsario” pudo llegar a tierra tras el ataque. Se dirigieron a La Línea para poder sacar el barco del agua y desmontar la pala del timón, que tuvieron que llevar en una furgoneta alquilada hasta un astillero en Oporto para poder repararla. “Se portaron muy bien porque trabajaron el fin de semana para poder tenerla a tiempo. Y luego de nuevo cargamos la pala en la furgo y volvimos conduciendo a La Línea para montar el timón de nuevo, meter el barco en el agua y seguir el viaje. Ha sido el traslado más largo que he hecho para llegar a Mallorca desde Galicia”, relata Martínez, que admite sentir “miedo” de cara al viaje de vuelta. “Las orcas ya han pasado el Estrecho y están en el Mediterráneo”, advierte.

El “Kapote III”, remolcado por Salvamento Marítimo

Precisamente, el encontronazo del “Kapote III” con las orcas ya fue a la altura de Estepona, muy sobrepasado el Estrecho. En este caso, como consecuencia del ataque la tripulación tuvo que reclamar la asistencia de Salvamento Marítimo para llegar a puerto, debido a los graves daños sufridos en el timón. “Son dos familias de orcas las que atacan, empezaron en el Atlántico y han ido bajando hasta el Estrecho y ahora también están en el Mediterráneo, pero atacan sólo a veleros que son de 10 a 12 metros, debe ser un juego para ellas pero para nosotros no”, exclama Álvaro González Camacho, hermano del armador.

La tercera víctima de las orcas fue la embarcación portuguesa “Tiro”, embestida cerca de Barbate. “Fueron dos orcas pequeñas que atacaron el timón, enseguida partieron la parte inferior y entonces perdieron el interés y se fueron”, ha contado el armador, Nuno Vasco Barreto. La unidad lusa tuvo que pararse en Valencia para hacer las reparaciones y ha amarrado esta misma tarde en los pantalanes del Real Club Náutico de Palma, justo para estrenarse mañana en la 41 Copa del Rey MAPFRE.

Los ataques de estos cetáceos a veleros se iniciaron en el verano de 2020, y desde entonces se han registrado más de 500 episodios, en una preocupante tendencia creciente. En la mayoría de casos la diana ha sido sólo la pala del timón, aunque en tres ocasiones los barcos han terminado hundidos.

Los científicos intentan descifrar el porqué de este comportamiento. Una de las teorías apunta a una actitud vengativa por parte de una orca adulta que sufrió una experiencia traumática, actitud que estarían replicando otros ejemplares de la familia Gladis, en total no más de 40. Otra de las hipótesis que barajan los expertos habla de un simple juego para estos animales, que miden de cinco a ocho metros y se alimentan de calamares, peces y mamíferos marinos. En opinión de otros especialistas, las ballenas se sienten amenazadas por la pesca del atún, la contaminación marina, el ruido y el tráfico marítimo.

Una llamada a cuidar el planeta

En el Real Club Náutico de Palma, se ha encargado de hacer el seguimiento de los barcos afectados la coordinadora deportiva, Vivi Mainemare. “No sabemos cuáles son los motivos de los ataques, pero estas interacciones nos recuerdan que el planeta no

es nuestro y que tenemos que cuidarlo, por eso en la Copa del Rey MAPFRE estamos potenciando el programa medioambiental para la reducción de la huella de carbono y el impulso de la salud del Mediterráneo”, ha explicado Mainemare. Estas acciones se llevan a cabo con la asociación TrueWorld y la certificadora ADOK, y consisten en compensar el impacto del evento realizando proyectos certificados de la ONU que reducen, evitan o eliminan las emisiones de gases de efecto invernadero, en el marco de la campaña Race to Zero y Sports for Climate Action de Naciones Unidas.

Además, el programa medioambiental de la 41ª edición del prestigioso evento náutico se refuerza con iniciativas promovidas por MAPFRE orientadas a la concienciación de los más jóvenes sobre la importancia de cuidar nuestros océanos. Las actividades, que forman parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa de MAPFRE, incluyen salidas científicas al mar a bordo de la embarcación eléctrica “Stenella” y talleres educativos sobre sostenibilidad, coordinados por Mar de Fondo en

colaboración con las fundaciones Projecte Jove, Fundación Shambala, Fundación Nazaret y Hadas Kids. El “Stenella”, que está alimentado por energía solar, también se encargará de recoger datos sobre el estado del Mediterráneo que ayuden a anticipar

los escenarios climáticos futuros.

La 41 Copa del Rey MAPFRE está organizada por el Real Club Náutico de Palma y la Real Federación Española de Vela, con el patrocinio de MAPFRE y la colaboración institucional del Govern de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma, la Autoritat Portuaria de Balears y la Federación Balear de Vela.