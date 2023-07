La emocionante despedida de Ana Rosa Quintana, con lágrimas en los ojos, de las mañanas de Telecinco

Ana Rosa Quintana (67) dice adiós a su querido espacio matinal, El programa de Ana Rosa, para convertirse en la protagonista de las tardes de Telecinco. La presentadora, visiblemente emocionada ha asegurado que la apena despedirse de sus compañeros, que se han convertido en una segunda familia para ella. “No me gustan las despedidas. He pedido encarecidamente a todos no hacer nada porque para mí ya es bastante duro irme”.

Además, la periodista madrileña ha hecho balance de cómo ha cambiado su vida en estas más de una década que ha ejercido de maestra de ceremonias en las mañanas de Mediaset. “Cuando llegué aquí tenía un hijo mayor que estaba pasando la adolescencia, ahora tiene más de 30 años y es un magnífico abogado y los recién nacidos tienen 19 años, se han sacado el carnet de conducir y están en la universidad”, bromeaba haciendo referencia a sus tres hijos: Álvaro y los mellizos Jaime y Juan.

En ese plató se han vivido momentos muy dulces, pero también algunos amargos, como el cáncer de mama, que, afortunadamente, Ana Rosa ha superado en dos ocasiones. “Yo misma he renacido durante este programa y un renacer espero que siempre te haga mejor. Hoy acaba una etapa y nace otra. Hoy se marcha esta persona con orgullo. Y pasaré de decir buenos días a decir buenas tardes. Muchas gracias a todos”, ha expresado con lágrimas en los ojos.

Por supuesto, Ana Rosa ha querido destacar el papel fundamental que ha tenido la audiencia, puesto que sin el apoyo del público un programa no puede seguir adelante. Además, ha recordado algunas de las noticias más destacadas que ha tenido la oportunidad de informar, desde la proclamación de Felipe VI como Rey, pasando por la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, hasta el final de la banda terrorista ETA.

Sus compañeros de profesión, su segunda familia

Joaquín Prat, su fiel mano derecha, también le ha querido dedicar unas bonitas palabras a la comunicadora con las que ha destacado su profesionalidad y su valores humanos. “Nunca has tenido una mala palabra con nadie. Has formado una familia, todo lo que sé de televisión lo he aprendido de ti. En lo personal, tengo en ti una gran amiga que para mí es como una hermana mayor”. Unos agradecimientos a los que se ha sumado Bibiana Fernández y la periodista Paloma Barrientos. Quién ha querido poner un toque de humor y positividad ha sido Alessandro Lequio. “Esto ha sido una aventura, pero no se ha terminado seguimos aquí”.

