Pillan a Lana del Rey trabajando en una franquicia de gofres en Alabama, ¡y se desata la locura entre sus fans!

Sirviendo café, cogiendo pedidos y vestida con el uniforme de la cadena de restaurantes ‘Waffle House’. Así hemos podido ver recientemente a la artista Lana Del Rey. A través de las redes sociales, los allí presentes comenzaron a publicar las imágenes del momento y rápidamente se hicieron virales en internet.

"Fue un poco surrealista. Le dije lo mucho que me gustaba su música y su trabajo en general. Fue encantadora e increíblemente amable", afirmaba una de sus seguidoras a través de sus redes sociales. No hay una razón exacta del por qué de las acciones de la cantante, aunque según han explicado algunos usuarios de las redes, el personal de Waffle House podría haberle regalado el uniforme y no dudó en probar a servir mesas. Por otro lado, también navega la posibilidad de que este episodio tenga una explicación que encaje con su próxima faceta artística.

Lana Del Rey mueve a millones de oyentes cada mes en su cuenta de Spotify. Sus canciones se han convertido en himnos internacionales y cada uno de sus pasos son seguidos y celebrados a partes iguales. Recientemente actuó en el prestigioso Festival de Glastonbury en Somerset, en Inglaterra, y acaba de lanzar su nuevo álbum Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Y aunque decidiera abandonar las redes sociales hace un año, la artista ha seguido estando muy unida a sus fans.

Próximos pasos de la artista

A nivel profesional ha sido un gran año para Del Rey, cuyo noveno álbum lidera la lista de éxitos del Reino Unido. A lo largo de su trayectoria musical, la cantante ha dejado auténticos himnos del indie-pop en los que refleja un estilo muy personal, Lana del Rey ha dado la vuelta al mundo por ejemplo con Summertime Sadness, Young & Beautiful, que fue banda sonora de la película El Gran Gatsby protagonizada por Leonardo DiCaprio; o Once upon a dream, la inconfundible canción de la versión de Maléfica de Angelina Jolie.

La artista encara también una emocionante etapa en su vida personal tras haberse comprometido con su pareja, Evan Winiker. La pareja ha vivido su relación de una manera discreta, dejándose ver solo en contadas ocasiones por lo que no se sabe la fecha exacta en la que habría comenzado su noviazgo.