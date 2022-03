La respuesta de Lana del Rey a quienes le critican por usar una mascarilla de rejilla

Loading the player...

Lana del Rey protagonizó numerosos titulares durante la firma de su libro de poemas Violet bent backwards over the grass en un centro comercial de Los Ángeles. Muchos de sus fans la reprendieron por utilizar una mascarilla con tejido de rejilla y la artista recibió numerosas críticas por llevar una prenda que la mayoría consideró insegura como medida de protección. Algunas semanas más tarde, la cantante de Summertime Sadness ha querido responder a los comentarios negativos explicando por qué, desde su punto de vista, la mascarilla sí era adecuada. Dale al play y no te lo pierdas.

-Los fans de Lana del Rey la reprenden por utilizar una polémica mascarilla

