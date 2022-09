Las razones por las que Lana del Rey será estudiada en la universidad

El impacto de los artistas en la sociedad, qué papel juegan en las opiniones de la gente… Los cantantes y actores no son únicamente profesionales con un gran talento sino que también se convierten en influyentes líderes de opinión dignos de estudio. Es precisamente por ello por lo que diversos centros educativos les convierten en objeto de cursos que diseccionan su comportamiento, el lugar que ocupan en el esquema social y cómo, con su simple existencia o su forma de vestir, son capaces de generar un cambio. La última artista en convertirse en objeto de estudio, como Lady Gaga, Beyoncé, Miley Cyrus y Taylor Swift lo fueron en su momento, es la cantante Lana del Rey en un monográfico impartido en la universidad de Nueva York por la periodista y escritora Kathy Iandoli. Tal y como se apunta en la descripción se repasará la aportación de la artista al mundo del pop del siglo XXI, las influencias de su música y los cantantes que la han inspirado. Este curso va más allá y analizará además su relación con el feminismo y su conexión con movimientos de justicia social que son muy activos en el panorama social como BlackLiveMatter, MeToo y TimesUp (este busca combatir y apoyar a las mujeres que han sido víctimas de acoso, discriminación, explotación o cualquier otro tipo de violencia y lucha por mejorar las leyes y políticas que reprimen a las mujeres, en especial a aquellas que trabajan).

VER GALERÍA

“A lo largo de ocho álbumes aclamados por la crítica, la artista, seis veces nominada a los Grammy, ha introducido una versión triste, melancólica y barroca del dream pop que, a su vez, ayudó a cambiar y reinventar el sonido de la música mainstream después de 2010. A través de sus llamativos efectos visuales y su atención temática a la salud mental y a las historias de amor tóxico y dañado, Del Rey proporcionó una nueva plataforma para que artistas de todos los géneros crearan obras antipop” describe el curso. La ponente ha declarado en Variety que Lana del Rey es una artista que arrastra un gran número de fans “no solo por los sentimientos que tienen hacia ella, sino por lo que ella logra que sientan sobre sí mismos”. Explica que ha logrado cambiar los parámetros del estilo pop con su música, que aborda temas, en ocasiones, controvertidos.

VER GALERÍA

A lo largo de su trayectoria musical, la cantante ha dejado himnos del indie-pop en los que reflejan un estilo muy personal, Lana del Rey ha dado la vuelta al mundo por ejemplo con Summertime Sadness, Young & Beautiful, que fue banda sonora de la película El Gran Gatsby protagonizada por Leonardo DiCaprio; o Once upon a dream, la inconfundible canción de la versión de Maléfica de Angelina Jolie. Cantante, compositora, escritora y una pionera en la música pop e indie, con sus letras y melodías más sentimentales abrió camino a otras estrellas como Billie Eilish y Lorde. Del Rey, de 37 años, creció a las afueras de Nueva York y se licenció en artes y filosofía, aunque comenzó a cantar desde muy joven. Sus canciones recrean el ambiente nostálgico de los años 60 y 70 en el que el desamor y su pasado son protagonistas.

VER GALERÍA

Un gran activismo social

Su nombre artístico, en realidad se llama Elizabeth Woolridge Grant, está inspirado en la diva del cine Lana Turner, icono de los años 40, y el modelo de vehículo Ford llamado del Rey. Durante su juventud ya demostró un carácter solidario y comprometido trabajando con personas desfavorecidas y defendiendo a los pueblos indígenas americanos, un espíritu de lucha y entrega a las causas que la inspiran que ha seguido manteniendo a lo largo de su vida. En 2012 lanzó el álbum Born to die que, a pesar de que no era el primero con su música (en 2010 publicó Lana del Rey a.k.a. Lizzy Grant), sí fue el que la catapultó a la fama. Luego llegaron Ultraviolence (2014); Honeymoon (2015); Lust for life (2017); Norman Fucking Rockwell! (2019); Chemtrails over the country (2021) y Blue Banisters (2021); e hitos como ver su Norman Fucking Rockwell! incluido entre los 500 mejores álbumes de la historia por la revista Rolling Stones.

VER GALERÍA

En 2021 hizo sus pinitos en la literatura con la publicación de un libro de poesía Violet hace el puente sobre la hierba, que fue muy bien acogido por la crítica y que vendió por solo un dólar con la intención de que todo el mundo que quisiera pudiera comprarlo. Entre sus premios destacan 2 Brit Awards, 2 MTV Europe Music Awards, un Satellite Award por su canción Young and Beautiful (2013) y 9 GAFFA Awards. Ha sido nominada además en seis ocasiones a los Grammy (ganó dos), y fue nominada una vez al Golden Globe Award por su canción Big Eyes (2014), que se incluye en la película de Tim Burton, Big Eyes (2014). Sus ideas han desatado opiniones encontradas pues, mientras ha sido cuestionada por su opinión acerca de artistas como Arianna Grande, Cardi B, Nicki Minaj y Camila Cabello (insinuó que su éxito radicaba en la sexualización de sus canciones), ha sido aplaudida por su implicación en las protestas contra el racismo en Estados Unidos. A esta personalidad tan marcada se une una estética que refleja esa nostalgia que tiñe su propuesta y el glamour que convirtió en divas a las actrices de los años dorados de Hollywood.

Lana decidió abandonar las redes sociales hace un año aunque eso no ha sido obstáculo para descubrir a su nueva pareja. Se trata de Jack Donoghue, músico norteamericano de 33 años que forma parte de la banda Salem y estuvo relacionado sentimentalmente con la aritsta Courtney Love, de 58 años. Fue él quien compartió algunas imágenes con Lana del Rey desde la cárcel, lo que ha desatado no poca polémica y comentarios entre los fans, a quienes extrañan el tipo de publicaciones que comparte.